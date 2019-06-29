Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции перед Гран-при Австрии

Гонщик признан виновным в блокировании Кими Райкконена в квалификации

Хэмилтон блокировал Райкконена. Фото: AFP

Пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции, сообщает пресс-служба Международной федерации автоспорта. Стюарды этапа, рассмотрев эпизод с участием британца и пилота "Альфа Ромео" Кими Райкконена, признали Льюиса виновным в блокировке.

В ходе инцидента британец прижался к внутренней части поворота, а потом пересек траекторию и уехал на обочину. Райкконен остался недоволен эпизодом и после завершения сессии призывал наказать Хэмилтона штрафом.

Таким образом, лидер общего зачета примет старт с пятой позиции. Второе место теперь досталось пилоту "Ред Булл" Максу Ферстаппену, третье – Валттери Боттасу из "Мерседеса", а с четвертой позиции гонку начнет Ландо Норрис на "Макларене".

Кроме того, был оштрафован на три позиции и пилот "Уильямса" Джордж Расселл. Причиной штрафа стала блокировка Даниила Квята в конце первого сегмента квалификации, из-за чего россиянин потерял шанс пройти в следующий сегмент.

Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях.

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