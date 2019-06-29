Шарль Леклер обошел Хэмилтона в квалификации Гран-при Австрии
Себастьян Феттель в Шпильберге будет стартовать с десятой позиции
На автодроме в Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем стал пилот "Феррари" Шарль Леклер, второе место – у лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона на "Мерседесе", тройку лучших замкнул пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.
Один из претендентов на титул Себастьян Феттель замкнул топ-10, столкнувшись с проблемами с болидом и не приняв участие в третьем сегменте.
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Гран-при Австрии, квалификация
1. Шарль Леклер ("Феррари")
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,259
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,436
4. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,534
5. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,069
6. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,096
7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,163
8. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,176
9. Пьер Гасли ("Ред Булл") — +1,196
10. Себастьян Феттель ("Феррари")
Не прошли в третий сегмент:
11. Ромен Грожан ("Хаас") — 1.04,490
12. Нико Хюлькенберг ("Рено") — 1.04,516
13. Александер Албон ("Торо Россо") — 1.04,655
14. Даниэль Риккардо ("Рено") — 1.04,790
15. Карлос Сайнс ("Макларен") — 1.13,601
Не прошли во второй сегмент:
16. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 1.04,789
17. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 1.04,832
18. Даниил Квят ("Торо Россо") — 1.05,324
19. Джордж Расселл ("Уильямс") — 1.05,904
20. Роберт Кубица ("Уильямс") — 1.06,206
Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях.
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