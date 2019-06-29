Шарль Леклер обошел Хэмилтона в квалификации Гран-при Австрии

Себастьян Феттель в Шпильберге будет стартовать с десятой позиции

Леклер показал лучший результат в квалификации. Фото: AFP

На автодроме в Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем стал пилот "Феррари" Шарль Леклер, второе место – у лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона на "Мерседесе", тройку лучших замкнул пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Один из претендентов на титул Себастьян Феттель замкнул топ-10, столкнувшись с проблемами с болидом и не приняв участие в третьем сегменте.

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Гран-при Австрии, квалификация

1. Шарль Леклер ("Феррари")

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,259

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,436

4. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,534

5. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,069

6. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,096

7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,163

8. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,176

9. Пьер Гасли ("Ред Булл") — +1,196

10. Себастьян Феттель ("Феррари")

Не прошли в третий сегмент:

11. Ромен Грожан ("Хаас") — 1.04,490

12. Нико Хюлькенберг ("Рено") — 1.04,516

13. Александер Албон ("Торо Россо") — 1.04,655

14. Даниэль Риккардо ("Рено") — 1.04,790

15. Карлос Сайнс ("Макларен") — 1.13,601

Не прошли во второй сегмент:

16. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 1.04,789

17. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 1.04,832

18. Даниил Квят ("Торо Россо") — 1.05,324

19. Джордж Расселл ("Уильямс") — 1.05,904

20. Роберт Кубица ("Уильямс") — 1.06,206

Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях.

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