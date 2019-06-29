Сделать стартовой
26,17
29,73
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

Шарль Леклер обошел Хэмилтона в квалификации Гран-при Австрии

29 июня, 18:17

Себастьян Феттель в Шпильберге будет стартовать с десятой позиции

Леклер показал лучший результат в квалификации
Леклер показал лучший результат в квалификации. Фото: AFP

На автодроме в Шпильберге завершилась квалификация Гран-при Австрии Формулы-1. Победителем стал пилот "Феррари" Шарль Леклер, второе место – у лидера общего зачета Льюиса Хэмилтона на "Мерседесе", тройку лучших замкнул пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен. 

Один из претендентов на титул Себастьян Феттель замкнул топ-10, столкнувшись с проблемами с болидом и не приняв участие в третьем сегменте.

Катастрофический старт Гран-при Австрии: более миллиона ущерба и эффектная авария Боттаса

Гран-при Австрии, квалификация 

1. Шарль Леклер ("Феррари") 
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — +0,259
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — +0,436
4. Валттери Боттас ("Мерседес") — +0,534
5. Кевин Магнуссен ("Хаас") — +1,069
6. Ландо Норрис ("Макларен") — +1,096
7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — +1,163
8. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — +1,176
9. Пьер Гасли ("Ред Булл") — +1,196
10. Себастьян Феттель ("Феррари") 

Не прошли в третий сегмент: 

11. Ромен Грожан ("Хаас") — 1.04,490
12. Нико Хюлькенберг ("Рено") — 1.04,516
13. Александер Албон ("Торо Россо") — 1.04,655
14. Даниэль Риккардо ("Рено") — 1.04,790
15. Карлос Сайнс ("Макларен") — 1.13,601

Не прошли во второй сегмент: 

16. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 1.04,789
17. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 1.04,832
18. Даниил Квят ("Торо Россо") — 1.05,324
19. Джордж Расселл ("Уильямс") — 1.05,904
20. Роберт Кубица ("Уильямс") — 1.06,206

Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях.

Какой болид сезона Формулы-1 самый красивый?

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Формула-1, Гран-при Австрии

Вы сейчас просматриваете новость " Шарль Леклер обошел Хэмилтона в квалификации Гран-при Австрии". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

Громкое заявление Меркель по проекту Путина против Украины

Стало известно, сколько зарабатывает пресс-секретарь Зеленского

Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается

47-летнюю Заворотнюк поклонники не узнали

ТОП фото выпускниц Днепра в Instagram

Трагедия семьи Соколовых. Новые подробности ужасающего дела

ЦИК отказалась регистрировать Парасюка кандидатом в нардепы

Болельщикам Шумахера подарили надежду. Что стало известно?

Зарядится ли быстрее смартфон, если его выключить? Ответ здесь

Младшая дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе

Почему хек всегда продается без головы: эти фото удивят

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Онлайн-таблица трансферов чемпионата Украины

Сегодня, 14:00

Все изменения в составах представителей украинской Премьер-лиги

Медальный зачет Европейских игр-2019 в Минске: Украина удерживает четвертое место

Сегодня, 09:30

Наша команда завоевала на Европейских играх 32 медали – рейтинг всех участников Евроигр

Все о Кубке Африки-2019: расписание и результаты матчей, турнирные таблицы

Сегодня, 00:58

Салах, Мане, Марез и другие звезды африканского футбола сражаются за континентальный трофей

Женский Евробаскет-2019: расписание и результаты матчей, таблицы

Вчера, 23:47

Украинская сборная попала в одну группу с хозяйками турнира и действующими чемпионками континента

"Пошли вы на ...": легенда российского спорта – в шоке от возвращения России в ПАСЕ

26 июня, 21:00

По мнению знаменитого шахматиста Гарри Каспарова, принятое европолитиками решение – хуже Мюнхена-1938

Открылась страшная правда о семье убийцы Даши Лукьяненко

Решение Зеленского по Донбассу: появилась первая реакция Кремля

6 деталей, помогающие понять, что перед вами одинокая женщина
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь