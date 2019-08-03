Вслед за голландским гонщиком будут стартовать два пилота "Мерседеса"

Макс Ферстаппен / Фото: AFP

Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию Гран-при Формулы-1 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%20%D0%A4%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B5%D0%BD 2019-08-03T17:30:00+03:00 Формула 1 Вслед за голландским гонщиком будут стартовать два пилота "Мерседеса"

Пилот Команды Формулы-1"Ред Булл" Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии. Это первый поул в карьере 21-летнего гонщика, хотя до этого выиграл семь гонок. Из первого ряда будет стартовать гонщик "Мерседеса" Валлтери Боттас, проигравший Ферстаппену 0,018 секунды. Действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон ("Мерседес") стал третьим.

Кстати, ранее в Германии был установлен феноменальный рекорд Формулы-1: пит-стоп за 1,88 секунды. Макса Ферстаппена, выигравшего немецкий Гран-при, механики "Ред Булл" переобули в мгновение ока.

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Квалификация Гран-при Венгрии:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.14,572

2. Валттери Боттас ("Мерседес") +0,018

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,197

4. Шарль Леклер ("Феррари") +0,471

5. Себастьян Феттель ("Феррари") +0,499

6. Пьер Гасли ("Ред Булл") +0,878

7. Ландо Норрис ("Макларен") +1,228

8. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1,280

9. Ромен Грожан ("Хаас") +1,441

10. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1,469

Выбыли после второго сегмента:

11. Нико Хюлькенберг ("Рено")

12. Алекс Албон ("Торо Россо")

13. Даниил Квят ("Торо Россо")

14. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео")

15. Кевин Магнуссен ("Хаас")

Выбыли после первого сегмента:

16. Джордж Расселл ("Уильямс")

17. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт")

18. Даниэль Риккардо ("Рено")

19. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт")

20. Роберт Кубица ("Уильямс")

Напомним, недавно был обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро, причем примерно пятая часть этой суммы - это поступления от спонсорских контрактов.

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