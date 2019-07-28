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Макс Ферстаппен выигрывает дождевой Гран-при Германии

28 июля, 18:33

Лидер сезона Льюис Хэмилтон оказался за пределами зачетной десятки

Ферстаппен принимает поздравления
Ферстаппен принимает поздравления. Фото: AFP

На автодроме в Хоккенхайме завершился этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Германии. Дождь заметно оживил ход гонки. Много пит-стопов, аварии, машина безопасности всего этого было в избытке. Главным пострадавшим оказался лидер сезона Льюис Хэмилтон. Сначала его не ждали в боксах и очень долго меняли крыло и шины. Потом его оштрафовали на 5 секунд за неправильный заезд на пит-лейн. А в конце гонки британец и вовсе очутился в гравийной ловушке. 

Лучше всех показал себя в таких условиях Макс Ферстаппен, второй раз в сезоне выигравший гонку.  

Себастьян Феттель сбил птицу на тренировке перед Гран-при Германии

Результаты Гран-при Германии

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 64 круга
  2. Себастьян Феттель ("Феррари") – +7,333
  3. Даниил Квят ("Торо Россо") – +8,305
  4. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +8,966
  5. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") – +9,583
  6. Алекс Албон ("Торо Россо") – +10,052
  7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +12,214
  8. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +13,849
  9. Ромен Грожан ("Хаас") – +16,838
  10. Кевин Магнуссен ("Хаас") – +18,765
  11. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +19,667
  12. Роберт Кубица ("Уильямс") – +24,987
  13. Джордж Расселл ("Уильямс") – +26,404

 
Сошли:
 
Пьер Гасли ("Ред Булл")
Валттери Боттас ("Мерседес")
Нико Хюлькенберг ("Рено")
Шарль Леклер ("Феррари")
Ландо Норрис ("Макларен")
Даниэль Риккардо ("Рено")
Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт")

Зачет пилотов

  1. Льюис Хэмилтон – 223 очка
  2. Валттери Боттас – 184
  3. Макс Ферстаппен – 162
  4. Себастьян Феттель – 141
  5. Шарль Леклер – 120
  6. Пьер Гасли – 55
  7. Карлос Сайнс-младший – 48
  8. Кими Райкконен – 31
  9. Даниил Квят – 27
  10. Ландо Норрис – 22
  11. Даниэль Риккардо – 22
  12. Ланс Стролл – 18
  13. Нико Хюлькенберг – 17
  14. Кевин Магнуссен – 15
  15. Алекс Албон – 15
  16. Серхио Перес – 13
  17. Антонио Джовинацци – 5
  18. Ромен Грожан – 4 

 
Зачет в Кубке конструкторов

  1. "Мерседес" – 407 очков
  2. "Феррари" – 261
  3. "Ред Булл" – 217
  4. "Макларен" – 70
  5. "Торо Россо" – 42
  6. "Рено" – 39
  7. "Альфа Ромео" – 36
  8. "Рейсинг Пойнт" – 31
  9. "Хаас" – 19

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов.

Представляем все болиды Формулы-1 в чемпионате 2019 года:

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Тег Формула-1, Гран-при Германии, Макс Ферстаппен

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Сегодня|Спорт

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