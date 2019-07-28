Макс Ферстаппен выигрывает дождевой Гран-при Германии

Лидер сезона Льюис Хэмилтон оказался за пределами зачетной десятки

Ферстаппен принимает поздравления. Фото: AFP

На автодроме в Хоккенхайме завершился этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Германии. Дождь заметно оживил ход гонки. Много пит-стопов, аварии, машина безопасности всего этого было в избытке. Главным пострадавшим оказался лидер сезона Льюис Хэмилтон. Сначала его не ждали в боксах и очень долго меняли крыло и шины. Потом его оштрафовали на 5 секунд за неправильный заезд на пит-лейн. А в конце гонки британец и вовсе очутился в гравийной ловушке.

Лучше всех показал себя в таких условиях Макс Ферстаппен, второй раз в сезоне выигравший гонку.

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Результаты Гран-при Германии

Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 64 круга Себастьян Феттель ("Феррари") – +7,333 Даниил Квят ("Торо Россо") – +8,305 Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +8,966 Карлос Сайнс-младший ("Макларен") – +9,583 Алекс Албон ("Торо Россо") – +10,052 Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +12,214 Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +13,849 Ромен Грожан ("Хаас") – +16,838 Кевин Магнуссен ("Хаас") – +18,765 Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +19,667 Роберт Кубица ("Уильямс") – +24,987 Джордж Расселл ("Уильямс") – +26,404



Сошли:



Пьер Гасли ("Ред Булл")

Валттери Боттас ("Мерседес")

Нико Хюлькенберг ("Рено")

Шарль Леклер ("Феррари")

Ландо Норрис ("Макларен")

Даниэль Риккардо ("Рено")

Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт")

Зачет пилотов

Льюис Хэмилтон – 223 очка Валттери Боттас – 184 Макс Ферстаппен – 162 Себастьян Феттель – 141 Шарль Леклер – 120 Пьер Гасли – 55 Карлос Сайнс-младший – 48 Кими Райкконен – 31 Даниил Квят – 27 Ландо Норрис – 22 Даниэль Риккардо – 22 Ланс Стролл – 18 Нико Хюлькенберг – 17 Кевин Магнуссен – 15 Алекс Албон – 15 Серхио Перес – 13 Антонио Джовинацци – 5 Ромен Грожан – 4



Зачет в Кубке конструкторов

"Мерседес" – 407 очков "Феррари" – 261 "Ред Булл" – 217 "Макларен" – 70 "Торо Россо" – 42 "Рено" – 39 "Альфа Ромео" – 36 "Рейсинг Пойнт" – 31 "Хаас" – 19

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов.

Представляем все болиды Формулы-1 в чемпионате 2019 года:

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