Макс Ферстаппен выигрывает дождевой Гран-при Германии
Лидер сезона Льюис Хэмилтон оказался за пределами зачетной десятки
На автодроме в Хоккенхайме завершился этап чемпионата Формулы-1 Гран-при Германии. Дождь заметно оживил ход гонки. Много пит-стопов, аварии, машина безопасности всего этого было в избытке. Главным пострадавшим оказался лидер сезона Льюис Хэмилтон. Сначала его не ждали в боксах и очень долго меняли крыло и шины. Потом его оштрафовали на 5 секунд за неправильный заезд на пит-лейн. А в конце гонки британец и вовсе очутился в гравийной ловушке.
Лучше всех показал себя в таких условиях Макс Ферстаппен, второй раз в сезоне выигравший гонку.
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Результаты Гран-при Германии
- Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 64 круга
- Себастьян Феттель ("Феррари") – +7,333
- Даниил Квят ("Торо Россо") – +8,305
- Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +8,966
- Карлос Сайнс-младший ("Макларен") – +9,583
- Алекс Албон ("Торо Россо") – +10,052
- Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +12,214
- Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +13,849
- Ромен Грожан ("Хаас") – +16,838
- Кевин Магнуссен ("Хаас") – +18,765
- Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +19,667
- Роберт Кубица ("Уильямс") – +24,987
- Джордж Расселл ("Уильямс") – +26,404
Сошли:
Пьер Гасли ("Ред Булл")
Валттери Боттас ("Мерседес")
Нико Хюлькенберг ("Рено")
Шарль Леклер ("Феррари")
Ландо Норрис ("Макларен")
Даниэль Риккардо ("Рено")
Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт")
Зачет пилотов
- Льюис Хэмилтон – 223 очка
- Валттери Боттас – 184
- Макс Ферстаппен – 162
- Себастьян Феттель – 141
- Шарль Леклер – 120
- Пьер Гасли – 55
- Карлос Сайнс-младший – 48
- Кими Райкконен – 31
- Даниил Квят – 27
- Ландо Норрис – 22
- Даниэль Риккардо – 22
- Ланс Стролл – 18
- Нико Хюлькенберг – 17
- Кевин Магнуссен – 15
- Алекс Албон – 15
- Серхио Перес – 13
- Антонио Джовинацци – 5
- Ромен Грожан – 4
Зачет в Кубке конструкторов
- "Мерседес" – 407 очков
- "Феррари" – 261
- "Ред Булл" – 217
- "Макларен" – 70
- "Торо Россо" – 42
- "Рено" – 39
- "Альфа Ромео" – 36
- "Рейсинг Пойнт" – 31
- "Хаас" – 19
Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро (в пересчете на нашу валюту – свыше миллиарда гривен), причем примерно пятая часть этой суммы – это поступления от спонсорских контрактов.
Представляем все болиды Формулы-1 в чемпионате 2019 года:
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