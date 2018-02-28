Команда в четвертый раз подряд выиграла Кубок конструкторов Формулы-1

Победитель Кубка конструкторов в Формуле-1 в сезоне-2017 "Мерседес" признан командой года по версии академии Laureus, сообщается на официальном сайте организации.

Торжественная церемония вручения наград Laureus Awards прошла во вторник в Монако. В борьбе за звание команды года "Мерседес" обошел мадридский футбольный клуб "Реал" и клуб НБА "Голден Стэйт Уорриорз".

В сезоне-2017 "Мерседес" в четвертый раз подряд выиграл Кубок конструкторов, а пилот немецкой команды Льюис Хэмилтон стал четырехкратным чемпионом Формулы-1.

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, признанный спортсменом года, также получил награду в номинации "Возвращение года". Кроме того, лучшей спортсменкой года стала теннисистка Серена Уильямс.

Победители в других номинациях: испанский гольфист Серхио Гарсия ("Прорыв года"), французский яхтсмен Армель ле Клеак ("Атлет года в активных видах спорта"), швейцарец Марсель Хуг ("Спортсмен года с ограниченными возможностями"), бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе" ("Лучший спортивный момент года"), итальянский футболист Франческо Тотти ("Значительные достижения"), американский бегун Эдвин Мозес ("Достижения на протяжении жизни").