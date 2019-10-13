"Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов

После Гран-при Японии "Мерседес" стал недосягаем для соперников

"Мерседес" выиграл Кубок Конструкторов / Фото: Reuters

Победа Валттери Боттаса на Гран-при Японии и финиш его напарника Льюиса Хэмилтона на третьей позиции помог "Мерседесу" в шестой раз подряд завоевать победу в зачете Кубка конструкторов. После семнадцати этапов чемпионата мира у немецкой команды в активе 612 очков, у ближайших преследователей из "Феррари" 435 баллов. Таким образом, "Мерседес" стал уже недосягаем для "Скудерии".

Кубок Конструкторов:

1. "Мерседес" – 612

2. "Феррари" – 435

2. "Ред Булл" – 323

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Что касается зачета пилотов, то благодаря победе на "Сузуке" Боттас сократил отставание от лидирующего Льюиса Хэмилтона до 64 очков и сохраняет теоретические шансы на титул. Третьим в зачете идет Шарль Леклер и "Феррари".

Личный зачет:

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 338

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2. Валттери Боттас ("Мерседес") – 274

3. Шарль Леклер ("Феррари") – 223

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 212

5. Себастьян Феттель ("Феррари") – 212

Напомним, что проведение Гран-при Японии было род угрозой из-за обрушившегося на Японию тайфуна Хагибис. Из-за этого квалификацию гонки перенесли на воскресенье, за насколько часов до самой гонки. А этап Формулы-4 и вовсе был отменен.

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