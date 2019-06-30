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"Мерседес" впервые в сезоне не первый, победителя Гран-при Австрии определят в кабинетах

30 июня, 18:55

Гонка в Австрии обрастает скандалом из-за инцидента перед самым финишем

Голландский пилот команды Формулы-1 "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии. За два с половиной круга до финиша Ферстаппен шел вторым, но решился на атаку и во время обгона колесом зацепил болид идущего первым Шарля Леклера из "Феррари", в результате чего тот вылетел с трассы. Этот инцидент не остался без внимания стюардов, поэтому победитель гонки еще может поменяться, если будет доказана вина голландца.

Ранее мы писали, что Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции перед Гран-при Австрии. Гонщик признан виновным в блокировании Кими Райкконена в квалификации.

Гран-при Австрии (до решения инцидента с Ферстаппеном):

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 71 круг

2. Шарль Леклер ("Феррари") +2,724

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +18,960

4. Себастьян Феттель ("Феррари") +19,610

5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +22,805

6. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг

7. Пьер Гасли ("Ред Булл") +1 круг

8. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1 круг

9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг

10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг

11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

12. Даниэль Риккардо ("Рено") +1 круг

13. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг

14. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

15. Алекс Албон ("Торо Россо") +1 круг

16. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

17. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

18. Джордж Расселл ("Уильямс") +2 круга

19. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2 круга

20. Роберт Кубица ("Уильямс") +3 круга

Личный зачет гонщиков:

  • 1. Льюис Хэмилтон – 197 очков
  • 2. Валттери Боттас –  166
  • 3. Макс Ферстаппен – 126
  • 4. Себастьян Феттель – 123 
  • 5. Шарль Леклер – 105
  • 6. Пьер Гасли – 43
  • 7. Карлос Сайнс-младший – 30
  • 8. Ландо Норрис – 22
  • 9. Кими Райкконен – 21
  • 10. Даниэль Риккардо – 16

Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях.

Посмотрите на каких болидах в этом сезоне гоняются пилоты Формулы-1:

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Тег Формула-1, Гран-при Австрии, Макс Ферстаппен, Шарль Леклер

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Сегодня|Спорт

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