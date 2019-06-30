"Мерседес" впервые в сезоне не первый, победителя Гран-при Австрии определят в кабинетах
Гонка в Австрии обрастает скандалом из-за инцидента перед самым финишем
Голландский пилот команды Формулы-1 "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Австрии. За два с половиной круга до финиша Ферстаппен шел вторым, но решился на атаку и во время обгона колесом зацепил болид идущего первым Шарля Леклера из "Феррари", в результате чего тот вылетел с трассы. Этот инцидент не остался без внимания стюардов, поэтому победитель гонки еще может поменяться, если будет доказана вина голландца.
Ранее мы писали, что Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции перед Гран-при Австрии. Гонщик признан виновным в блокировании Кими Райкконена в квалификации.
Гран-при Австрии (до решения инцидента с Ферстаппеном):
1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 71 круг
2. Шарль Леклер ("Феррари") +2,724
3. Валттери Боттас ("Мерседес") +18,960
4. Себастьян Феттель ("Феррари") +19,610
5. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +22,805
6. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг
7. Пьер Гасли ("Ред Булл") +1 круг
8. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1 круг
9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг
10. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг
11. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1 круг
12. Даниэль Риккардо ("Рено") +1 круг
13. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг
14. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг
15. Алекс Албон ("Торо Россо") +1 круг
16. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг
17. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг
18. Джордж Расселл ("Уильямс") +2 круга
19. Кевин Магнуссен ("Хаас") +2 круга
20. Роберт Кубица ("Уильямс") +3 круга
Личный зачет гонщиков:
- 1. Льюис Хэмилтон – 197 очков
- 2. Валттери Боттас – 166
- 3. Макс Ферстаппен – 126
- 4. Себастьян Феттель – 123
- 5. Шарль Леклер – 105
- 6. Пьер Гасли – 43
- 7. Карлос Сайнс-младший – 30
- 8. Ландо Норрис – 22
- 9. Кими Райкконен – 21
- 10. Даниэль Риккардо – 16
Ранее сообщалось, что машина, на которой гонялся легендарный Михаэль Шумахер, уйдет с молотка. После того, как Шумахер получил травму головы, гонщик не выходит из дома и не показывается на людях.
Посмотрите на каких болидах в этом сезоне гоняются пилоты Формулы-1:
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " "Мерседес" впервые в сезоне не первый, победителя Гран-при Австрии определят в кабинетах". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции перед Гран-при Австрии
Гонщик признан виновным в блокировании Кими Райкконена в квалификации
Катастрофический старт Гран-при Австрии: более миллиона ущерба и эффектная авария Боттаса
Неприятности не обошли даже лидера сезона Льюиса Хэмилтона
"Шумахер продолжает бороться": новые подробности состояния легендарного гонщика Формулы-1
Знаменитый пилот не появляется на людях после инцидента во время катания на лыжах в 2013 году
Стюарды Формулы-1 наказали пилота "Рено": он вылетел из топ-10 Гран-при Франции
Австрийский гонщик выполнил два опасных обгона, за что и поплатился