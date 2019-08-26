На ралли в Германии болельщик упал под колеса машины

Болельщики всегда близко подходят к трассе / Фото: AFP

На ралли Германии болельщик выпал на трассу из-за ограждения и едва не попал под колеса одного из гонщиков. Зритель скатился на трассу, и буквально через секунду из-за поворота появился автомобиль норвежского пилота Мадса Эстберга. Он сумел вывернуть руль влево и не наехать на человека.

"Этому парню повезло. В тот момент, когда он упал, я выскочил на трассу со скоростью около 150 километров в час. К счастью, я быстро отреагировал и избежал фатального столкновения. Пожалуйста, оставайтесь на безопасном расстоянии!" – написал Эстберг в соцсетях.

Ранее мы писали, что гонка американской серии IndyCar ознаменовалась грандиозной аварией на первом круге. Авария, которая была спровоцирована действиями японского гонщика Такумы Сато, закончилась несколькими разбитыми болидами, а сразу пять пилотов были отправлены в медицинский центр для обследования.

Также мы сообщали, что Себастьян Феттель сбил птицу на тренировке перед Гран-при Германии. Машина в инциденте не пострадала, а вот что случилось с птицей не совсем ясно, она исчезла из поля зрения операторов.

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