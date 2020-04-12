Не стало легенды Формулы-1: "синоним скорости" проиграл инфекции дыхательных путей

Стирлинг Мосс выиграл множество Гран-при, но так и не стал чемпионом мира - жена гонщика рассказала, как он умирал

Сэр Стирлинг Мосс, легендарный британский гонщик, ушел из жизни после продолжительной болезни в возрасте 90 лет, это произошло 12 апреля. По словам супруги гонщика Сьюзи, "он просто устал, закрыл свои прекрасные глаза, и все было кончено".

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Стирлинг Мосс выступал в Формуле-1 с 1951 по 1961 годы, четырежды становился вице-чемпионом мира и еще трижды завершал сезон на третьем месте личного зачета. Из 66 Гран-при, в которых Мосс стартовал, он выиграл 16, а всего поднимался на подиум 24 раза, выступая за рулем машин Mercedes, Maserati, Vanwall, Lotus и Cooper.

Хотя ему так и не удалось выиграть титул чемпиона мира Ф-1, Стирлинг Мосс считается одним из лучших гонщиков в истории Формулы-1. Его имя полвека назад стало синонимом скорости. На счету Мосса – такие достижения, как победы в классических гонках на выносливость Mille Miglia и Targa Florio.

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Стирлинг Мосс / Фото: Getty Images

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Отметим, что с января 2018 года из-за серьезных проблем со здоровьем Мосс перестал появляться на публике и с тех пор о его жизни было мало что известно. Впрочем, сообщалось, что он провел 134 дня в больнице после инфекции дыхательных путей, которую подхватил во время отпуска в Сингапуре в декабре 2016 года.

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