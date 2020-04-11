Коронавирус здесь ни при чем: не стало восходящей звезды мирового хоккея

После внутримозгового кровоизлияния нападающему Колби Кейву сделали операцию, но она ему не помогла

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.

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Кровоизлияние произошло 6 апреля. Колби Кейв был доставлен в госпиталь Саннибурк в Торонто, где был введен в медикаментозную кому. После этого Кейву была сделана операция. Игроку удалили коллоидную кисту, которая оказывала давление на его мозг. К сожалению, выкарабкаться парню не удалось.

Кейву было 25 лет, канадский центрфорвард выступал за "Эдмонтон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу. В НХЛ Колби также играл за "Бостон". Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав девять очков (четыре шайбы + пять голевых передач).

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Колби Кейв / Фото: Getty Images

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