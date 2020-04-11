Коронавирус здесь ни при чем: не стало восходящей звезды мирового хоккея

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги "Эдмонтон Ойлерз" Колби Кейв умер на 26-м году жизни после перенесенного внутримозгового кровоизлияния. Об этом сообщает пресс-служба канадского клуба.
Читайте также: "Трупы складывают друг на друга": российский хоккеист рассказал об американских ужасах коронавируса
Кровоизлияние произошло 6 апреля. Колби Кейв был доставлен в госпиталь Саннибурк в Торонто, где был введен в медикаментозную кому. После этого Кейву была сделана операция. Игроку удалили коллоидную кисту, которая оказывала давление на его мозг. К сожалению, выкарабкаться парню не удалось.
Кейву было 25 лет, канадский центрфорвард выступал за "Эдмонтон" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел 11 игр, в которых забросил одну шайбу. В НХЛ Колби также играл за "Бостон". Всего в лиге он провел 67 матчей, набрав девять очков (четыре шайбы + пять голевых передач).
Смотрите, как Кейв забивал свой первый гол в НХЛ
Читайте также: Прямо у дома убили звезду смешанных единоборств: видео последнего боя "Зверя"
Ранее мы рассказывали, что в Румынии умер вратарь, в игре с которым "Динамо" добыло особенную для Лобановского победу. У бывшего голкипера "Стяуа" Мартина Тудора не выдержало сердце. Ему было 43 года.
Смотрите сюжет о спортивной трагедии в Боливии:
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк