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Неизвестные продают снимки прикованного к постели Шумахера за 1 миллион фунтов

22 января, 10:19

Неизвестный сделал фото гонщика в доме в Женеве и тайком вывез

Михаэль Шумахер. Фото skysports.com

Михаэль Шумахер. Фото skysports.com

Как сообщает известное британское издание Mirror, неизвестные продают фотографии легенды Формулы-1 Михаэля Шумахера, прикованного к постели, за 1 миллион фунтов. Снимки были сделаны в доме немецкого гонщика в Женеве и тайком вывезены. Супруга гонщика Коринна обратилась за помощью в полицию, чтобы поймать человека, сделавшего снимки.

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Напомним, Михаэль Шумахер получил травму головы в декабре 2013 года в результате падения на горнолыжном курорте во Франции. С тех пор Шумахер, которому в январе исполнилось 50 лет, ни разу не появлялся на публике. В конце прошлого года стало известно, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

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В сентябре этого года Шумахер был выписан из больницы в Париже после прохождения курса экспериментального лечения. Курс лечения, который прошел Шумахер, держится в тайне.

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Формула-1 Михаэль Шумахер

Источник: Сегодня|Спорт

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