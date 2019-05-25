Немецкий гонщик умер во время ралли после столкновения с деревом

Дальнейшие заезды этапа были отменены

Кай Гюнтер.

Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер из команды Renault скончался в возрасте 48 лет после происшествия во время прохождения трассы. Об этом в пятницу сообщило немецкое издание Focus. Отмечается, что автомобиль Гюнтера врезался в дерево во время этапа в городе Цвиккау.

Штурман Гюнтера, Себастьян Уокер, был доставлен в больницу с серьезными травмами. О его состоянии в настоящий момент не сообщается. Отмечается, что другие участники ралли не пострадали.

Организаторы ралли опубликовали заявление, в котором подтвердили гибель Гюнтера и выразили глубокие соболезнования родным и близким пострадавших. Дальнейшие заезды этапа были отменены.

Напомним, что 21 мая умер легендарный гонщик Формулы-1 Ники Лауда. Австриец долго боролся с болезнями, которые были следствием аварии во время гонок.

Также мы сообщали, что гибель российского автогонщика сняли на видео. Во время гонки чемпионата России перевернулся автомобиль.

В это же время видеорегистратор снял гибель российского гонщика во время ралли: полет в смертельный обрыв в Геленджике – глазами членов экипажа.

Представление команд Формулы-1 на сезон-2019:

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