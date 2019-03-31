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"Нет! Нет!": полет в смертельный обрыв в Геленджике – глазами членов экипажа

Сегодня, 23:38

Видеорегистратор снял гибель российского гонщика во время ралли

Погибший штурман Александр Ерыжинский
Погибший штурман Александр Ерыжинский. Фото: Twitter
"Нет! Нет!": полет в смертельный обрыв в Геленджике – глазами членов экипажа //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/121/e61/5ca121e618e81.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/121/e61/5ca121e618e81.png Формула 1 Видеорегистратор снял гибель российского гонщика во время ралли

В сеть попали кадры с видеорегистратора, который был установлен в разбившейся машине с чемпионата России по трофи-рейдам в Геленджике. На кадрах слышны возгласы: "Нет! Нет!". И видно, что гонщик пытался вернуть потерянное управление машиной. Затем автомобиль перевернулся и рухнул в обрыв, что привело к трагедии.

Напомним, трагедия произошла 30 марта. На чемпионате России по трофи‐рейдам в Геленджике погиб член одного из экипажей. При прохождении дистанции пилот не справился с управлением, отклонился от трассы и около 100 метров пролетел по склону. После этого машина перевернулась и рухнула в обрыв. 33-летний штурман Александр Ерыжинский скончался от полученных травм. Пилот, Михаил Чайковский, сумел самостоятельно покинуть машину. Угрозы его жизни нет, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в Англии умер уникальный для "Манчестер Сити" человек. Не стало пожизненного президента "горожан", который попал в Зал славы "Сити", даже не будучи игроком.

Также сообщалось, что на 51-м году жизни скончалась единственная в истории Узбекистана чемпионка зимних Олимпийских игр Лина Черязова.

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Тег Формула-1, автогонки

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ren.tv

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