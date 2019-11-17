Новоиспеченный чемпион Формулы-1 стал третьим в квалификации Гран-при Бразилии

Самое быстрое время продемонстрировал Макс Ферстаппен из команд "Ред Булл"

Макс Ферстаппен / Фото: AFP

Пилот команды Формулы-1 "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бразилии. Второе время показал представитель "Феррари" Себастьян Феттель. Тройку лучших замкнул чемпион мира пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Напомним, после прошлого Гран-при в США Хэмилтон досрочно стал чемпионом Формулы-1 и всего на один титул отстает от легендарного Михаэля Шумахера.

Квалификация Гран-при Бразилии:

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 1.07,508

2. Себастьян Феттель ("Феррари") – 1.07,631

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – 1.07,699

4. Шарль Леклер ("Феррари") – 1.07,728

5. Валттери Боттас ("Мерседес") – 1.07,874

6. Александр Албон ("Ред Булл") – 1.07,935

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7. Пьер Гасли ("Торо Россо") – 1.08,837

8. Ромен Грожан ("Хаас") – 1.08,854

9. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – 1.08,984

10. Кевин Магнуссен ("Хаас") – 1.09,037

11. Ландо Норрис ("Макларен")

12. Даниэл Риккьярдо ("Рено")

13. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео")

14. Нико Хюлькенберг ("Рено")

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15. Серхио Перес ("Рейсинг Поинт")

16. Даниил Квят ("Торо Россо")

17. Ленс Стролл ("Рейсинг Поинт")

18. Джордж Расселл ("Уильямс")

19. Роберт Кубица ("Уильямс")

20. Карлос Сайнс ("Макларен")

Напомним, что Кубок конструкторов по итогу сезона "Мерседес" обеспечил себе еще 13 октября после Гран-при Японии – "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

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