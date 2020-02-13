Новый болид "Феррари" для Формулы-1 могут конфисковать: все дело в рекламе

"Феррари" представил новый болид в театре / Фото: Twitter

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В Италии общество по защите прав потребителей угрожает подать в суд на "Феррари" и призывает правительство конфисковать новый болид команды Формулы-1. Призывы к подобным санкциям в отношении скудерии звучали еще в прошлом году, и стали вновь актуальны после презентации болида на сезон-2020, сообщает GrandPX.news. Причиной недовольства стало размещение на ливрее нового автомобиля фирменного знака Mission Winnow – бренда, созданного табачным гигантом Philip Morris, который является давним титульным спонсором "Феррари".

"Феррари" SF1000 / Фото: Twitter

Mission Winnow не ассоциируется с табаком, но крупнейшая итальянская группа по защите прав потребителей Codacons утверждает, что на самом деле это скрытая реклама табака, которая запрещена в стране как в "прямой, так и в косвенной форме".

По данным Automoto, итальянское правительство согласно с позицией Codacons.

"Учитывая позицию министерства здравоохранения, которая созвучна с нами по всем направлениям, мы начнем судебное разбирательство против "Феррари", – заявил президент Codacons Карло Ренци. – Мы также попросим конфисковать новый болид SF1000, который был представлен в Реджо-Эмилиа".

"Феррари" презентовала новый болид 11 февраля в муниципальном театре Ромоло Валли. Перед показом SF1000 в шоу выступили оркестр, хор и акробаты. Ливрея нового болида получила темно-красную окраску и стала повторением цветовой гаммы конца 70-х – начала 80-х, когда за команду выступал Жиль Вильнев. Трагически погибшему гонщику в 2020 году могло исполниться 70 лет.

Индекс нового болида SF1000 также выбран не случайно. В предстоящем сезоне скудерия проведет 1000-й Гран-при в Формуле-1. Напомним, боевыми пилотами "Феррари" на сезон-2020 остались Себастьян Феттель и Шарль Леклер.

А вот как выглядели болиды прошлого сезона Формулы-1:

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