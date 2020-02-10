В цветах погибшего гонщика: появилась инсайдерская информация о новом болиде "Феррари"

/ Фото: AFP

Новая машина "Феррари", на которой Себастьян Феттель и Шарль Леклер будут выступать в Формуле-1 в сезоне-2020, получит ливрею, напоминающую ту, с которой выступал легендарный гонщик итальянской команды Жиль Вильнев. Как сообщает Corriere della Sera, цветовое оформление нового авто итальянской "конюшни" будет отсылать к дизайну машины 1979-го – начала 1980-х. Ранее был представлен первый болид нового сезона Формулы-1.

Издание утверждает, что "Феррари" будет выкрашена в более темный оттенок красного цвета. На борту болида появятся цвета итальянского флага, а номера выполнят в белом цвете и они станут более различимы. Также сообщается, что принципиальных изменений в конструкции машины не будет; в то же время инженеры собираются применить некоторые технические решения "Мерседеса" и "Ред Булл". Отметим, что в 1979-м при Вильневе "Феррари" выиграло Кубок Конструкторов. А Вильнев погиб после аварии в 1982 году на Гран-При Бельгии.

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Напомним, презентация "Феррари" состоится уже завтра, 11 февраля. В 2020 году предсезонные тесты пройдут с 19 по 21 и с 26 по 28 февраля. А первый этап Формулы-1 нового сезона – Гран-при Австралии – запланирован с 13 по 15 марта. Ранее мы сообщали, что Гран-При Китая-2020 отменен из-за эпидемии коронавируса.

А вот как выглядели болиды прошлого сезона Формулы-1

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