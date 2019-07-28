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Обзор Гран-при Германии: плохая карма "Мерседеса" и отец на подиуме

28 июля, 20:04

Макс Ферстаппен выиграл немецкий этап, Льюис Хэмилтон провалил гонку

Феттель и Ферстаппен на подиуме
Феттель и Ферстаппен на подиуме. Фото: AFP

Гран-при Германии должен был стать праздником для "Мерседес". В этот уик-энд команда отмечала 125 лет немецкого бренда в автоспорте. Настроение команде добавляло уже наполовину чемпионское шествие и очередной победный дубль. Домашний для "Мерседес" Гран-при должен был пройти прекрасно.

Квалификация. Неожиданностью для многих стал успех "Феррари" во время тренировок. Так и до поула было недалеко, если бы не подвела техника. Сначала у Феттеля сломалась турбина, что помешало ему показать хорошее время, а затем и Леклер из-за сломанного топливного насоса просто не выехал на трек.

Поул-позиция ушла к Хэмилтону – даже заболевшим Льюис доминирует в турбо-эпоху. Англичанина просили поберечься, и даже приготовили замену в виду Окона, но уверенность пятикратного была лучшим ответом. Сразу за Хэмом стартовал Ферстаппен. Второй ряд был за Боттасом и Гасли. В спину им дышали Райкконен и Грожан.

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Гонка. Старт выдался зрелищным, хоть и с хвоста пелетона. Если отрыв Хэмилтона был довольно предсказуем, то отыгрыш Феттелем сразу 6 позиций выглядел очень вкусно. Как оказалось, события только набирали обороты. Первый сход произошел всего круг спустя – Переса развернуло, после чего мексиканец остановился посреди трека. На трассу выехал сейфти-кар.

Многие пилоты воспользовались заминкой, чтобы безопасно переобуться на промежуточную резину. Сначала на пит-стоп заехали Элбон и Феттель, а за ними и почти все остальные – участь Переса не слишком привлекала. Рестарт объявили уже на 4-м круге – борьба на мокрой трассе обещала быть очень интересной.

На 15-м круге болид Риккардо превратился в кальян – выпустил облако белого дыма и приказал долго жить. На этот раз был объявлен режим виртуального пейс-кара. Четыре круга спустя за пределы трассы вылетел Сайнс – Карлос смог самостоятельно вернуться в борьбу. Его напарнику повезло меньше: на 27-м круге молодой Норрис остановился на трассе – почила с миром силовая установка. И снова виртуальный режим безопасности на треке.

Только "компьютерный" пейс-кар уехал, как приключения нашел пилот "Феррари" Шарль Леклер. Монегаск вылетел в гравий на последнем повороте и разбил автомобиль. Выехал тот, за кем все так скучали – автомобиль безопасности. В это же время начало лить как из ведра. Многие из тех, кто переобувались в слики, снова поехали за дождевой резиной…

Круг спустя произошло то, что фанатам доводится видеть нечасто. На том самом месте, где вылетел Леклер, машину разбил Хэмилтон! Брит сломал антикрыло, но смог продолжить борьбу.

Теперь тройка лидеров выглядела так: Ферстаппен, Хюлкенберг (!!!) и Боттас. Первый в карьере подиум уже маячил перед глазами пилота "Рено". К сожалению, на 41-м круге его постигла неудача – Нико вылетел в гравий, где крепко застрял. В том самом злосчастном повороте, где закончил гонку Леклер и чуть было не закончил Хэмилтон. Выехал тот, кого смело можно назвать пилотом дня. На трассе появился автомобиль безопасности. Рестарт был дан на 45-м круге. Теперь лидеры выглядели еще более чудно: Ферстаппен – Стролл – Квят.

На 53-м круге Хэмилтон не справился с управлением. Его болид развернуло, пришлось срочно ехать на пит-стоп. На 57-м Боттас закончил гонку – разложил машину. Снова пейс-кар, снова рестарт. Круг 62-й: вылетает Гасли – в результате контакта с Элбоном у француза лопнула покрышка. И на предпоследнем круге Феттель обгоняет Квята, занимая второе место.

Гран-при Германии выиграл Макс Ферстаппен. Это его вторая победа в сезоне и седьмая в карьере. Вторым финишировал Феттель, пробравшись к серебру с последнего стартового места. Бронзу занял Даниил Квят – третий подиум для россиянина. На один больше, чем у "Торо Россо" за всю историю. Лишь в интервью у подиума Даня раскрыл секрет своей сумасшедшей мотивации: в ночь на воскресенье Келли Пике – дочь трехкратного чемпиона Ф1 Нельсона Пике – родила Квяту дочь.

Через неделю Формула приблизится к Украине на расстояние вытянутой руки. Впереди Венгрия, Хунгароринг.

Результаты Гран-при Германии

  1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") – 64 круга
  2. Себастьян Феттель ("Феррари") – +7,333
  3. Даниил Квят ("Торо Россо") – +8,305
  4. Ланс Стролл ("Рейсинг Пойнт") – +8,966
  5. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") – +9,583
  6. Алекс Албон ("Торо Россо") – +10,052
  7. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") – +12,214
  8. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") – +13,849
  9. Ромен Грожан ("Хаас") – +16,838
  10. Кевин Магнуссен ("Хаас") – +18,765
  11. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") – +19,667
  12. Роберт Кубица ("Уильямс") – +24,987
  13. Джордж Расселл ("Уильямс") – +26,404

 
Сошли:
 
Пьер Гасли ("Ред Булл")
Валттери Боттас ("Мерседес")
Нико Хюлькенберг ("Рено")
Шарль Леклер ("Феррари")
Ландо Норрис ("Макларен")
Даниэль Риккардо ("Рено")
Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт")

Зачет пилотов

  1. Льюис Хэмилтон – 223 очка
  2. Валттери Боттас – 184
  3. Макс Ферстаппен – 162
  4. Себастьян Феттель – 141
  5. Шарль Леклер – 120
  6. Пьер Гасли – 55
  7. Карлос Сайнс-младший – 48
  8. Кими Райкконен – 31
  9. Даниил Квят – 27
  10. Ландо Норрис – 22
  11. Даниэль Риккардо – 22
  12. Ланс Стролл – 18
  13. Нико Хюлькенберг – 17
  14. Кевин Магнуссен – 15
  15. Алекс Албон – 15
  16. Серхио Перес – 13
  17. Антонио Джовинацци – 5
  18. Ромен Грожан – 4 

 
Зачет в Кубке конструкторов

  1. "Мерседес" – 407 очков
  2. "Феррари" – 261
  3. "Ред Булл" – 217
  4. "Макларен" – 70
  5. "Торо Россо" – 42
  6. "Рено" – 39
  7. "Альфа Ромео" – 36
  8. "Рейсинг Пойнт" – 31
  9. "Хаас" – 19

Также мы писали, что обнародован рейтинг заработков в Формуле-1. Первую строчку занял действующий чемпион мира и лидер нынешнего сезона Ф-1 Льюис Хэмилтон. Доход британца в 2019 году составил 42 миллиона евро, причем примерно пятая часть этой суммы - это поступления от спонсорских контрактов.

Как выглядят болиды Формулы-1 в чемпионате 2019 года

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Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Себастьян Феттель, Гран-при Германии, Даниил Квят, Макс Ферстаппен

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АВТОР:

Иван Коренев

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