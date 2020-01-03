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Он олицетворял скорость: как поздравляли единственного семикратного чемпиона Формулы-1

3 января, 13:50

Как легендарного немца Михаэля Шумахера с днем рождения поздравили команды

Михаэль Шумахер. Фото skysports.com

Михаэль Шумахер. Фото skysports.com

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Сегодня, 3 января, семикратному чемпиону Формулы-1, легендарному гонщику Михаэлю Шумахеру исполнился 51 год. Команды Ф-1 поздравили знаменитого пилота с днем рождения в соцсетях. Ранее мы писали, что жена Михаэля Шумахера обратилась к болельщикам легенды.

"Желаем всего наилучшего Михаэлю Шумахеру в его день рождения", — написано в Twitter "Мерседеса".

В "Феррари" опубликовали инфографику, в которой указано, что в составе итальянской команды Шумахер пять раз становился чемпионом, одержав 72 победы, завоевав 58 поулов, показав 53 быстрейших круга и 116 раз поднявшись на подиум.

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В "Уильямсе" опубликовали фото Михаэля с братом Ральфом Шумахером, который также долгое время выступал в Формуле-1 и побеждал в гонках, но так и не стал чемпионом мира.

Напомним, Михаэль Шумахер получил травму головы в декабре 2013 года после падения на горнолыжном курорте во Франции. С тех пор Шумахер ни разу не появлялся на публике. В конце прошлого года стало известно, что Шумахер больше не прикован к постели и не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких.

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Мерседес уильямс Формула-1 Михаэль Шумахер феррари

Источники: Сегодня|Спорт , Чемпионат

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