"Он возомнил себя Богом!": конфликт гонщиков Алонсо и Магнуссена

После окончания квалификации Гран-при Италии в Формуле-1 Кевин Магнуссен и Фернандо Алонсо вступили в перепалку по поводу ситуации во втором сегменте. В первом повороте, когда оба находились на быстрых кругах, они сошлись колесо в колесо, испортив друг другу попытки. Началось все с того, что в конце прогревочного круга Магнуссен обогнал Алонсо, который тоже готовился к быстрому кругу. Испанец ответил и атаковал на главной прямой.

"Поскорее бы Алонсо закончил карьеру. Он возомнил себя богом! Он испортил круг нам обоим. Подобное сильно раздражает. Стюарды должны что-то предпринять", – сказал пилот команды "Хаас" Магнуссен.

"Есть много разных гонщиков, а есть гонщики "Хааса", которые, обладая четвертой по скорости машиной, умудряются заканчивать квалификацию во втором сегменте. Мы ехали в одной группе в конце прогревочного круга, в трафике, когда он начал обгонять, хотя все остальные ехали спокойно. На главной прямой мы оказались рядом и к первому повороту подошли бок о бок, что испортило попытку нам обоим. В принципе для меня это ничего сильно не изменило, потому что я своей цели добился – прошел во второй сегмент. Он потерял больше. Это весело, очень весело", – сказал пилот команды "Макларен" Алонсо.

Гонка Гран-при Италии состоится в воскресенье и начнется в 16:00 по киевскому времени.

Напомним, что чемпионат Формулы-1 возобновился после летнего перерыва в Бельгии неделю назад. Гонку в Спа выиграл Себастьян Феттель, который немного сократил отставание от лидирующего в личном зачете Льюиса Хэмилтона из "Мерседеса". В активе британца 231 очко, у занимающего вторую строчку немца – 214.