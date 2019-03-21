Освободил разум: чемпион Формулы-1 выпрыгнул с летящего самолета

Британский гонщик решил попробовать экстремальные развлечения

Льюис Хэмилтон. Фото: Instagram

Освободил разум: чемпион Формулы-1 выпрыгнул с летящего самолета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/343/e0d/5c9343e0da2e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/343/e0d/5c9343e0da2e3.jpg 2019-03-21T09:58:35+02:00 Формула 1 Британский гонщик решил попробовать экстремальные развлечения

Пятикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон с пользой проводит время между этапами "Королевских гонок". Пока остальные пилоты заняты тренировками на трассе, гонщик "Мерседеса" развлекается в небе – он отправился в Катар, чтобы прыгнуть с парашютом. Видео своих приключений британец разместил на своей странице в Instagram.

"Сейчас это мое любимое занятие. Мне нравится ощущение свободного падения, это невероятно освобождает твой разум", – написал Хэмилтон в Instagram.

INSTAGRAM 19 Мар 2019 в 10:36 PDT

На прошлых выходных автодроме "Альберт-Парк" в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Победу в гонке весьма неожиданно одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который по итогам квалификации был вторым.

Напомним, что на днях в Ханое начали строить трассу Формулы-1. Гран-при Вьетнама будет в календаре Формулы-1 уже в следующем году.

Напомним, что гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался от легочной эмболии за день до старта нового сезона.

Анонс чемпионата мира по Формуле-1 2019 года:

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