Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,17
30,85
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости Формулы1

Освободил разум: чемпион Формулы-1 выпрыгнул с летящего самолета

Сегодня, 09:58

Британский гонщик решил попробовать экстремальные развлечения

Льюис Хэмилтон
Льюис Хэмилтон. Фото: Instagram
Освободил разум: чемпион Формулы-1 выпрыгнул с летящего самолета //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/343/e0d/5c9343e0da2e3.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/343/e0d/5c9343e0da2e3.jpg Формула 1 Британский гонщик решил попробовать экстремальные развлечения

Пятикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон с пользой проводит время между этапами "Королевских гонок". Пока остальные пилоты заняты тренировками на трассе, гонщик "Мерседеса" развлекается в небе – он отправился в Катар, чтобы прыгнуть с парашютом. Видео своих приключений британец разместил на своей странице в Instagram.

"Сейчас это мое любимое занятие. Мне нравится ощущение свободного падения, это невероятно освобождает твой разум", – написал Хэмилтон в Instagram.

INSTAGRAM

На прошлых выходных автодроме "Альберт-Парк" в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Победу в гонке весьма неожиданно одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который по итогам квалификации был вторым. 

Напомним, что на днях в Ханое начали строить трассу Формулы-1. Гран-при Вьетнама будет в календаре Формулы-1 уже в следующем году.

Напомним, что гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался от легочной эмболии за день до старта нового сезона.

Анонс чемпионата мира по Формуле-1 2019 года:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег видео, Формула-1, Льюис Хэмилтон

Вы сейчас просматриваете новость " Освободил разум: чемпион Формулы-1 выпрыгнул с летящего самолета". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ханое начали строить трассу Формулы-1

Вчера, 11:46

Гран-при Вьетнама будет в календаре Ф-1 уже в следующем году

"Мерседес" выигрывает, "Уильямс" в коме: обзор первого Гран-при сезона

17 марта, 22:29

Этап в Австралии выиграл финский гонщик Валттери Боттас

Сенсация в Австралии: Боттас обставил Хэмилтона на первом этапе Формулы-1

17 марта, 09:20

Гонку в Мельбурне выиграл пилот "Мерседеса", но не тот, которому прочили победу

Феноменальный старт: Хэмилтон с рекордом выиграл квалификацию Гран-при Австралии

16 марта, 10:25

Британский гонщик повторил достижение по количеству побед на одной трассе Шумахера и Сенны

Умер человек, дававший старт всем гонкам Формулы-1: названа причина

14 марта, 10:48

Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался от легочной эмболии за день до старта нового сезона

Себастьян Феттель назвал свой болид "Линой"

13 марта, 11:20

Пилот "Феррари" в каждом сезоне называет свои машины женскими именами

6 отечественных знаменитостей, вступивших в секту

Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать

Уберите это немедленно! 9 самых ненужных вещей на кухне

На что способно обычное дегтярное мыло

6 привычек, которые приводят к преждевременному старению

Почему люди вздрагивают во сне

Представитель Началовой сообщил последние новости о её состоянии

Что говорили тренеры после матча «Авангард» – «Барыс» (3:1)

В США оценили шансы России пробить сухопутный коридор в Крым

В сеть попало фото могилы Кобзона (фото)
Загрузка...

Румынские СМИ ополчились на Луческу после его слов о Лобановском

Вчера, 13:19

Мистера удивило шестое место украинца в списке лучших тренеров в истории футбола

Чемпионат по пощечинам среди мужчин выиграл Вася весом 168 кг: опубликовано "суровое" видео

19 марта, 22:56

Фермер по прозвищу Пельмень пришел просто посмотреть. Но тут Васю понесло...

Девушка-двойник Тины Кароль сделает отцом футболиста сборной Украины

19 марта, 17:43

Интересное положение очаровательной супруги полузащитника "Ференцвароша" засветил его агент

Кличко вернется в ринг не ради "мешков": "У него будут бои с Джошуа и Фьюри"

18 марта, 14:06

Владимир, которому пообещали миллиард, уже возобновил тренировки в Конча-Заспе

Суркис определился, отправлять ли Хацкевича в отставку

18 марта, 11:56

Президент "Динамо" признал, что команда опозорилась с "Челси", но дает тренеру еще время поработать

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

В Букингемском дворце сделали заявление о ребенке Меган Маркл

Юлия Началова стала 5 умершим участником «Последнего героя»