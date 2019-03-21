Освободил разум: чемпион Формулы-1 выпрыгнул с летящего самолета
Британский гонщик решил попробовать экстремальные развлечения
Пятикратный чемпион Формулы-1 британец Льюис Хэмилтон с пользой проводит время между этапами "Королевских гонок". Пока остальные пилоты заняты тренировками на трассе, гонщик "Мерседеса" развлекается в небе – он отправился в Катар, чтобы прыгнуть с парашютом. Видео своих приключений британец разместил на своей странице в Instagram.
"Сейчас это мое любимое занятие. Мне нравится ощущение свободного падения, это невероятно освобождает твой разум", – написал Хэмилтон в Instagram.
На прошлых выходных автодроме "Альберт-Парк" в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Победу в гонке весьма неожиданно одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который по итогам квалификации был вторым.
Напомним, что на днях в Ханое начали строить трассу Формулы-1. Гран-при Вьетнама будет в календаре Формулы-1 уже в следующем году.
Напомним, что гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался от легочной эмболии за день до старта нового сезона.
Анонс чемпионата мира по Формуле-1 2019 года:
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Освободил разум: чемпион Формулы-1 выпрыгнул с летящего самолета". Другие Новости Формулы1 смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Ханое начали строить трассу Формулы-1
Гран-при Вьетнама будет в календаре Ф-1 уже в следующем году
Сенсация в Австралии: Боттас обставил Хэмилтона на первом этапе Формулы-1
Гонку в Мельбурне выиграл пилот "Мерседеса", но не тот, которому прочили победу
Феноменальный старт: Хэмилтон с рекордом выиграл квалификацию Гран-при Австралии
Британский гонщик повторил достижение по количеству побед на одной трассе Шумахера и Сенны
Умер человек, дававший старт всем гонкам Формулы-1: названа причина
Гоночный директор Формулы-1 Чарли Уайтинг скончался от легочной эмболии за день до старта нового сезона