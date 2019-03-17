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Сенсация в Австралии: Боттас обставил Хэмилтона на первом этапе Формулы-1

Сегодня, 09:20

Гонку в Мельбурне выиграл пилот "Мерседеса", но не тот, которому прочили победу

Валттери Боттас - победитель первого этапа Формулы-1
Валттери Боттас - победитель первого этапа Формулы-1. Фото: AFP
Сенсация в Австралии: Боттас обставил Хэмилтона на первом этапе Формулы-1 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/df4/649/5c8df4649a30c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/df4/649/5c8df4649a30c.png Формула 1 Гонку в Мельбурне выиграл пилот "Мерседеса", но не тот, которому прочили победу

На автодроме "Альберт-Парк" в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Победу в гонке весьма неожиданно одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который по итогам квалификации был вторым. Боттас обошел своего напарника по команде - действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Интересно, что перед гонкой знаменитый Жак Вильнев говорил, что у Боттаса нет шансов: "Я вижу, что Боттас уже выглядит побежденным. В квалификации он опережал Хэмилтона на полсекунды, но в финальной попытке почувствовал давление и был бит Льюисом".

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка

1. Валттери Боттас ("Мерседес") 
2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес")  +20,886
3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл")  +22,520
4. Себастьян Феттель ("Феррари")  +57,109
5. Шарль Леклер ("Феррари")  +58,230
6. Кевин Магнуссен ("Хаас")  +1.27,156
7. Нико Хюлькенберг ("Рено")  +1 круг
8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео")  +1 круг
9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт")  +1 круг
10. Даниил Квят ("Торо Россо")  +1 круг
11. Пьер Гасли ("Ред Булл")  +1 круг
12. Ландо Норрис ("Макларен")  +1 круг
13. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт")  +1 круг
14. Александер Албон ("Торо Россо")  +1 круг
15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео")  +1 круг
16. Джордж Расселл ("Уильямс")  +2 круга
17. Роберт Кубица ("Уильямс")  +3 круга
18. Ромен Грожан ("Хаас")  не финишировал 
19. Даниэль Риккардо ("Рено")  не финишировал 
20. Карлос Сайнс ("Макларен")  не финишировал.

"Это моя лучшая гонка в карьере, – сказал 29-летний Валттери Боттас. – Машина была великолепна, мне оставалось просто получать удовольствие".

Боттас также показал лучший круг и получил за это дополнительный балл.

Как сообщалось ранее, умер человек, дававший старт всем гонкам Формулы-1: названа причина.

Также сообщалось, что Себастьян Феттель назвал свой болид "Линой".

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Тег Формула-1, Льюис Хэмилтон, Валттери Боттас

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Сегодня|Спорт

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