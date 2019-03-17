Сенсация в Австралии: Боттас обставил Хэмилтона на первом этапе Формулы-1

Гонку в Мельбурне выиграл пилот "Мерседеса", но не тот, которому прочили победу

Валттери Боттас - победитель первого этапа Формулы-1. Фото: AFP

Сенсация в Австралии: Боттас обставил Хэмилтона на первом этапе Формулы-1 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/df4/649/5c8df4649a30c.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/df4/649/5c8df4649a30c.png 2019-03-17T09:20:00+02:00 Формула 1 Гонку в Мельбурне выиграл пилот "Мерседеса", но не тот, которому прочили победу

На автодроме "Альберт-Парк" в Мельбурне завершился первый этап чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Австралии. Победу в гонке весьма неожиданно одержал финский пилот "Мерседеса" Валттери Боттас, который по итогам квалификации был вторым. Боттас обошел своего напарника по команде - действующего чемпиона мира Льюиса Хэмилтона. Тройку лучших замкнул Макс Ферстаппен из "Ред Булл".

Интересно, что перед гонкой знаменитый Жак Вильнев говорил, что у Боттаса нет шансов: "Я вижу, что Боттас уже выглядит побежденным. В квалификации он опережал Хэмилтона на полсекунды, но в финальной попытке почувствовал давление и был бит Льюисом".

Формула-1. Гран-при Австралии. Гонка

1. Валттери Боттас ("Мерседес")

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +20,886

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +22,520

4. Себастьян Феттель ("Феррари") +57,109

5. Шарль Леклер ("Феррари") +58,230

6. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1.27,156

7. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1 круг

8. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг

9. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

10. Даниил Квят ("Торо Россо") +1 круг

11. Пьер Гасли ("Ред Булл") +1 круг

12. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг

13. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

14. Александер Албон ("Торо Россо") +1 круг

15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг

16. Джордж Расселл ("Уильямс") +2 круга

17. Роберт Кубица ("Уильямс") +3 круга

18. Ромен Грожан ("Хаас") не финишировал

19. Даниэль Риккардо ("Рено") не финишировал

20. Карлос Сайнс ("Макларен") не финишировал.

"Это моя лучшая гонка в карьере, – сказал 29-летний Валттери Боттас. – Машина была великолепна, мне оставалось просто получать удовольствие".

Боттас также показал лучший круг и получил за это дополнительный балл.

Как сообщалось ранее, умер человек, дававший старт всем гонкам Формулы-1: названа причина.

Также сообщалось, что Себастьян Феттель назвал свой болид "Линой".

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