Пилот "Феррари" добыл дебютную победу в "Формуле-1"

Шарль Леклер / Фото: Twitter

На трассе в Спа завершилась гонка Гран-при Бельгии. Победу в ней одержал пилот "Феррари" Шарль Леклер, вторым к финишу пришел пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон, почти догнавший монегаска под финиш. Третий результат показал напарник Льюиса Валттери Боттас. Ранее чемпион "Формулы-1" Льюис Хэмилтон попал в аварию в Бельгии.

Себастьян Феттель из-за раннего первого пит-стопа был вынужден заехать в боксы еще раз и потерял место на подиуме.

"Формула-1". Гран-при Бельгии. Гонка

1. Шарль Леклер ("Феррари") 44 круга

2. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +0,981

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +12,585

4. Себастьян Феттель ("Феррари") +26,422

5. Александер Албон ("Ред Булл") +1.21,325

6. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1.24,448

7. Даниил Квят ("Торо Россо") +1.29,657

8. Нико Хюлькенберг ("Рено") +1.46,639

9. Пьер Гасли ("Торо Россо") _1.49,168

10. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +1.49,838

Как мы писали ранее, в "Формуле-1" грядет расширение: в новом сезоне будет рекордное количество этапов – 22 Гран-при вместо 21, как в этом году. Среди новых гонок – Гран-при Вьетнама и Нидерландов. Гран-при Германии покинет чемпионат.

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