Пилот "Ред Булл" выиграл сумасшедшую гонку в Бразилии

Макс Ферстаппен / Фото: Reuters

В Сан-Паулу завершилась гонка очередного этапа чемпионата мира Формулы-1 Гран-при Бразилии.

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Ее победителем стал пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен, второе место досталось гонщику "Торо Россо" Пьеру Гасли, тройку лучших замкнул Льюис Хэмилтон на "Мерседесе".

Интересно, что Хэмилтон на последних кругах выбил с трассы Александера Албона и может быть наказан за этот инцидент.

Пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Шарль Леклер столкнулись друг с другом и закончили гонку досрочно.

Формула-1. Гран-при Бразилии

1. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 71 круг

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2. Пьер Гасли ("Торо Россо") +6.077

3. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") +6.139

4. Карлос Сайнс ("Макларен") +8.896

5. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +9.452

6. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +10.201

7. Даниэль Риккардо ("Рено") +10.541

8. Ландо Норрис ("Макларен") +11.204

9. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +11.529

10. Даниил Квят ("Торо Россо") +11.931

11. Кевин Магнуссен ("Хаас") +12.732

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12. Джордж Расселл ("Уильямс") +13.599

13. Ромен Грожан ("Хаас") +14.247

14. Александер Албон ("Ред Булл") +14.927

15. Нико Хюлькенберг ("Рено") +18.059

16. Роберт Кубица ("Уильямс") +1 круг

17. Себастьян Феттель ("Феррари") — не финишировал

18. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — не финишировал

19. Шарль Леклер ("Феррари") — не финишировал

20. Валттери Боттас ("Мерседес") — не финишировал.

Напомним, что Кубок конструкторов по итогу сезона "Мерседес" обеспечил себе еще 13 октября после Гран-при Японии – "Мерседес" в шестой раз подряд выиграл Кубок конструкторов.

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