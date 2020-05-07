"Пилотов нужно кормить соревнованиями, как обезьян бананами": какая угроза здоровью гонщиков Формулы-1

Доктор Риккардо Чеккарелли, который возглавляет тренировочный центр Формулы-1 – Formula Medicine, рассказал, с какими трудностями столкнутся пилоты Королевских гонок из-за длительного отсутствия гоночной практики. Ведь сезон должен был стартовать еще в марте. Ранее мы сообщали, что Австрия контролирует коронавирус и готовится принять Королевские гонки уже в июле.

"Гонщики вряд ли испытают физические трудности. Читал Карлоса Сайнса, который ожидает возникновения проблем с шеей. Но я полагаю, что при правильных тренировках этого легко избежать. Когда я готовил Ярно Трулли к переходу прямо из Формулы-3 в Формулу-1 в 1997 году, диаметр его шеи увеличился на три сантиметра всего за месяц. Тогда он говорил, что у него вообще не было никаких проблем в первой гонке", – рассказал доктор The Race.

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Чеккарелли считает, что пилоты столкнутся скорее с психологическими проблемами: "Это очень большая перемена в жизни — без адреналина за рулем, работы и общения с людьми. Это может плохо повлиять на ясность и резкость ума. Поэтому сейчас важно, чтобы пилоты ставили себе цели на каждый день. Обезьяну нужно кормить бананами, а гонщика надо кормить соревнованиями. Каждый день".

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"Симрейсинг (гонки на сложных автосимуляторах. – Ред.) – отлично подходит. Но важно не просто устраивать покатушки для развлечения. Ставьте цели, соревнуйтесь с собой, старайтесь всегда быть лучше, а затем анализируйте данные. Это все необходимо для эффективной работы мозга", — приводит слова Чеккарелли The Race.

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Доктор известен своей работой со многими знаменитыми пилотами Формулы-1, включая Михаэля Шумахера и Айртона Сенну. Он также оперировал Роберта Кубицу после его аварии во время ралли.

Ранее мы сообщали, что пострадавшая Испания готова принять этап Формулы-1 уже в 2020 году.

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