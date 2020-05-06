Австрия контролирует коронавирус и готовится принять Королевские гонки уже в июле: заявление министра

Предполагается, что этап на трассе в Шпильберге может состоять сразу из двух гонок

Похоже, сезон Формулы-1, который едва не сорвался из-за пандемии коронавируса, таки начнется в июле. Министр здравоохранения Австрии Рудольф Аншобер заверил, что ситуация с распространением вируса в стране на данный момент остается стабильной и не угрожает проведению Гран-при на трассе в Шпильберге, которое стоит в календаре 5 июля. Ранее мы писали, что автодром Гран-при в Мексике переоборудуют в полевой госпиталь.

"У нас нет свидетельств заметного увеличения числа вспышек в отдельных районах страны. Ситуация весьма стабильна. Это действительно очень позитивный момент", — приводит слова Аншобера GPblog.

Читайте также: Последний поворот "Человека дождя": 26 лет назад в Сан-Марино разбился легендарный гонщик Ф-1 Сенна

Предполагается, что этап в Австрии может состоять сразу из двух гонок. Обе они пройдут без зрителей. По данным различных источников, аналогичный сценарий может быть использован для Гран-при Великобритании (19 июля) и Венгрии (2 августа). И даже пострадавшая Испания готова принять этап Формулы-1 уже в 2020 году.

Реклама

Ранее управляющий директор Формулы-1 Росс Браун заявил, что сотрудники паддока после возобновления чемпионата мира в июле будут проверяться на коронавирус каждые два дня, а члены разных команд не смогут контактировать между собой.

Мы также сообщали, что известная гоночная серия возвращается и проведет восемь гонок за месяц.

Смотрите, как пилот Формулы-1 Кими Райкконен готовился к новому сезону

Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама