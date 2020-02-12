"Поддельный вариант болида": почему "Рено" не показала оригинал нового авто на презентации

Первый этап Формулы-1 2020 года пройдет в Австралии с 13 по 15 марта и команды друг за дружкой презентуют миру свои новые автомобили. Ранее мы писали, что болид "Феррари" будет в цветах погибшего гонщика. Однако не спешит раскрывать свои карты "Рено" – французская "конюшня" показала лишь компьютерную визуализацию своего авто, и то не полностью, а кусками, и не в боевой раскраске, а тестовой.

Читайте также: "Быки" показали болид на новый сезон Формулы-1

Причину такой завуалированной презентации попытался объяснить руководитель "Рено" Сириль Абитебуль.

"В этом году мы гораздо лучше укладываемся в график, чем в прошлом. Возможно, вы помните, как мы пригласили журналистов в Энстоун в прошлом году и я упомянул, что мы опаздываем с подготовкой болида. Именно это повлияло на надежность авто в начале сезона, потому что если вы опаздываете с подготовкой болида, то работа напоминает попытку запрыгнуть в поезд, который уже ушел. В этом году мы опережаем график.

После прошлого года я почитал, что пишут СМИ после публикации фотографий болида, и был расстроен, потому что люди решили, что это уже готовый вариант болида. Ни одна команда не способна представить настоящий болид. Если вы идете по графику, то на презентации не будет болида, который стоит и ждет своего часа пару дней. Машина строится и сразу едет на тесты в Барселону. Наш единственный вариант — поддельный вариант болида, шоу-кар. Но это пустая трата денег", — приводит слова Абитебуля Autosport.