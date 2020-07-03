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Погнали лошадей! Сезон Формулы-1 наконец-то открылся в Австрии победой Хэмилтона

3 июля, 20:17

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Шестикратный чемпион "королевских" гонок показал лучшее время в свободной практике

Сегодня наконец-то вернулась к жизни Формула-1. Самые популярные автогонки стартовали на Гран-при Австрии в Шпильберге, где проведут два первых этапа 2020 года. В пятницу на трассе провели свободные заезды. И в первой, и во второй практике лучшее время показал шестикратный чемпион – британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Недавно мы писали, как четырехкратный чемпион Формулы-1 Феттель вернулся за руль.

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И хотя эти результаты носят лишь демонстрационный характер, думается, Хэмилтону (на фото ниже) было приятно ощутить свое превосходство над соперниками. В этом сезоне Льюис может догнать по количеству титулов легендарного немца Михаэля Шумахера.

Вашему вниманию – результаты первой сессии свободных заездов в Шпильберге.

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А во второй практике Ферстаппен отлетел на восьмую позицию (у него сломалось переднее антикрыло), а его место занял мексиканец Серхио Перес. Однако гонщики лишь набирают форму. Показательным моментом стали неудачи на одном и том же повороте сразу трех пилотов: тайца Албона из "Ред булл", россиянина Квята из "Альфа таури" и канадского новичка Николаса Латифи из "Уильямса".

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Кими Райкконен готовится к новому сезону Видео: Instagram

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Формула-1 Льюис Хэмилтон Гран-при Австрии свободные заезды

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