Четырехкратный чемпион Формулы-1 наконец-то вернулся за руль: какие были его первые круги в Италии

До долгожданного старта самых престижных автогонок в мире остается меньше двух недель. Уже 5 июля в Австрии пройдет первый этап Формулы-1. А сегодня, 23 июня, пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Шарль Леклер вернулись за руль болида и проводят тесты на автодроме "Муджелло". Гонщики работают на машине образца 2018 года.

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Утреннюю сессию за рулем откатал четырехкратный чемпион Формулы-1 Феттель, который уйдет из "Феррари" в конце 2020 года. А после обеда титулованного немца заменил Леклер.

В итальянской Скудерии планировали провести тесты перед стартом сезона на трассе во Фьорано, которая расположена неподалеку от базы команды. Но вероятность проведения Гран-при Италии на автодроме "Муджелло" очень высока, а потому в "Феррари" решили воспользоваться представившимся шансом и лишний раз опробовать трассу.

Смотрите фото на фанатской странице Sebastian Vettel №5.

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Напомним, что сезон 2020 года в Формуле-1 должен стартовать в середине марта, однако Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса – у одного из участников выявили инфекцию.

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