Полиция ловила по лесу фанатов Формулы-1 и развернула целый автобус из Нидерландов

Тяжело приходится болельщикам в условиях пандемии, когда невозможно смотреть соревнования на трибунах. Но преданные фанаты все равно не оставляют попыток быть поближе к кумиру. Так, в пятницу, 29 августа, переполненный автобус с фанами гонщика Формулы-1 Макса Ферстаппена прибыл на трассу Спа в Бельгии. Но вскоре был вынужден ее покинуть – сообщает GrandPX. Напомним, что Хэмилтон обставил Боттаса в квалификации Гран-при Бельгии, а гонка состоится 30 августа.

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Полиция развернула автобус и приказала людям вернуться в Нидерланды, поскольку доступ зрителей на Гран-при Бельгии запрещен. По информации местной полиции, это не единственная попытка фанатов пробраться на этап. Другие болельщики Формулы-1 были задержаны в лесной зоне неподалеку от трассы. Каждый из задержанных получил штраф в размере 350 евро.

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Макс Ферстаппен / Фото: Reuters В тренде Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок Украины

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Напомним, что нидерландский гонщик "Ред Булл" Макс Ферстаппен родился как раз в Бельгии, поэтому тоже может считать этот Гран-при домашним. После шести этапов чемпионата Ферстаппен занимает вторую позицию в личном зачете, уступая 30 очков лидеру – пилоту "Мерседеса" Льюису Хэмилтону. Всего в нынешнем сезоне запланировано 17 Гран-при.

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