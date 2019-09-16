Пожары и задымления: гран-при Сингапура оказался под угрозой срыва

Гран При Сингапура оказался под угрозой из-за дыма / Фото: Instagram

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Проведение Гран-при Сингапура может оказаться под угрозой из-за сильного задымления в районе трассы. Ранее мы рассказывали, что Михаэля Шумахера тайно перевезли в Париж.

Причиной этого стали лесные пожары в соседней Индонезии. Уровень загрязнения воздуха в настоящий момент достиг отметки в 100 единиц, что по международной классификации считается "нездоровым". Сообщается, что менее чем за 48 часов до прибытия персонала команд на трассу, город пребывает в условиях ограниченной видимости.

Такие пожары в Индонезии происходят регулярно, однако в этом году ситуация усугубилась слишком засушливой погодой. Столь высокий уровень загрязнения воздуха не наблюдался в Сингапуре три последних года. В 2015 году он достигал 300 единиц.

Этап Формулы-1 в Сингапуре пройдет на трассе "Марина Бей" с 20 по 22 сентября.

Напомним, что накануне гонки стало известно, что легендарный Гран-при на трассе в Монце останется в календаре "Формулы-1". Первый в истории Гран-при Италии состоялся еще в 1950 году и с тех пор проводится ежегодно.

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