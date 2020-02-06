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Представлен первый болид нового сезона Формулы-1

6 февраля, 21:03

В команде обещают сделать прогресс по сравнению с прошлым сезоном

/ Фото: Twitter

Команда Формулы-1 "Хаас" первой представила болид для следующего сезона "Королевских гонок". Автомобиль получил название VF 20 и выкрашен в традиционные для команды цвета – черный, красный и белый. Ранее мы сообщали, что в Формуле-1 отменен Гран-При Китая-2020 из-за эпидемии коронавируса.

Официальная презентация болида состоится в день старта официальных предсезонных тестов Формулы-1, 19 февраля. Машину покажут на пит-лейне автодрома в Барселоне.

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Напомним, минувший сезон "Хаас" завершил на предпоследнем, девятом месте в Кубке конструкторов. Не так давно руководитель команды Гюнтер Штайнер заверил, что в 2020 году болельщикам стоит ждать прогресса от "Хааса". В новом сезоне боевыми пилотами коллектива снова будут Ромен Грожан и Кевин Магнуссен.

Также мы сообщали, что команда Aston Martin 60 лет спустя вернется в Формулу-1. Канадский миллиардер хочет объединить два бренда и поменять название "конюшни". Интересно, что его сын Ленс Стролл уже два года выступает в Формуле-1 за другую команду.

А вот как выглядели болиды прошлого сезона Формулы-1:

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Источник: Championat.ru

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