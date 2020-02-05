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В Формуле-1 отменен Гран-При Китая-2020 из-за эпидемии коронавируса

5 февраля, 16:54

Гонки в Шанхае были запланированы на 17-19 апреля

/ Фото: AFP

Четвертый этап чемпионата мира Гран-при Китая не состоится из-за коронавируса. Такое решение принято Федерацией спорта Шанхая, которая отменила все соревнования в городе до окончания эпидемии. При этом Международная автомобильная федерация (FIA) пока не выступила с официальным заявлением.

Ранее сообщалось, что в среду команды Формулы-1 должны были обсудить возможный перенос или отмену этапа. Гран-при Китая на Международном автодроме в Шанхае был запланирован на 17-19 апреля. В воскресенье было принято решение о переносе из-за коронавируса на неопределенный срок китайского этапа в Формуле E.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Ранее новости "Сегодня" писали, что коронавирус оказался еще опаснее – передается не только воздушно-капельным путем.

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гонки Формула-1 автоспорт Гран-при Китая коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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