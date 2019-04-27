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"Проржавели крючки": как аварию в Формуле-1 спровоцировал люк на дороге в Азербайджане

27 апреля, 11:30

Промоутер Гран-при Азербайджана рассказал о прочинах аварии пилота "Уильямс" Джорджа Расселла

Болид Джорджа Расселла эвакуировали с трассы
Болид Джорджа Расселла эвакуировали с трассы. Фото: Reuters

Первая практика Гран-при Азербайджана в чемпионате Формулы-1 была досрочно завершена. Причина – авария пилота "Уильямса" Джорджа Расселла, который наехал на дренажный люк, который был недостаточно хорошо закреплен. Люк вылетел и повредил днище его болида. На этом приключения машины Расселла в Азербайджане не завершились: эвакуатор, который отвозил болид гонщика, задел краном пешеходный мост. Кран получил повреждения, масло из него вытекло прямо на болид.

Организаторы решили не возобновлять гонку. До ее остановки только два гонщика успели проехать быстрые круги: Шарль Леклер (1.47,497) и Себастьян Феттель (1.49,598).

Позже промоутер гонки Ариф Рагимов объяснил причину аварии пилота "Уильямс". "Проблема была не визуальная, проржавели крючки, которые держат люк снизу. Его расшатала проехавшая "Феррари", и "Уильямсу" не повезло. Конечно, мы принесли извинения команде. Да, где-то мы упустили, просмотрели. У нас 350 люков, в одном система не сработала. Слава богу, пилот не пострадал. Вероятно, после этих выходных они выставят некий счет. Расходы будут покрыты из страховки. Сколько это может стоить – сложно сказать, насколько я знаю, повреждено только шасси, не мотор. Что точно – у нас достаточно средств, чтобы возместить ущерб за этот единичный случай. После инцидента мы еще раз просмотрели все люки и все, что может взлететь. Такие случаи происходят, но это не должно повлиять на проведение гонок в Баку. Городские трассы нужны Формуле-1, игра стоит свеч".

Напомним, что на предыдущем Гран-при "Мерседес" сделал третий дубль в сезоне, Хэмилтон выиграл 1000-гонку в истории Формулы-1. С такими темпами конкурентам будет тяжело потягаться с ними за победу в чемпионате.

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Тег авария, Формула-1, Гран-при Азербайджана

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Источники:

СЭ , Сегодня|Спорт

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