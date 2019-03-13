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Себастьян Феттель назвал свой болид "Линой"

Сегодня, 11:20

Пилот "Феррари" в каждом сезоне называет свои машины женскими именами

Феттель тестит "Лину"
Феттель тестит "Лину". Фото: AFP
Себастьян Феттель назвал свой болид "Линой" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/8cb/4d4/5c88cb4d447cd.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/8cb/4d4/5c88cb4d447cd.jpg Формула 1 Пилот "Феррари" в каждом сезоне называет свои машины женскими именами

Четырехкратный чемпион мира гонщик "Феррари" Себастьян Феттель по традиции придумал неофициальное название своему гоночному автомобилю, на котором будет выступать в новом сезоне Формулы-1. Болид SF-90 под управлением Феттеля будет называться Лина. Себастьян объявил об этом во время официальной церемонии открытия нового сезона "Королевских гонок" в Мельбурне.

Феттель с 2008 года называет свои болиды женскими именами. Прежние машины немецкого пилота носили имена "Джули" (2008 год), "Кейт" (2009), "Сладкая Лиза"/"Буйная Мэнди" (2010), "Соблазнительная Кайли" (2011), "Эбби" (2012), "Голодная Хайди" (2013), "Сьюзи" (2014), "Ева" (2015), "Маргарита" (2016), "Джина" (2017) и "Глория" (2018).

Напомним, в сезоне Формулы-1 2019 года будут начисляться очки за лучший круг гонки. Теперь пилот с быстрейшим кругом в гонке будет получать дополнительное одно очко. Однако только в том случае, если финиширует в топ-10 гонки. 

Ранее мы писали, что экс-подруга гонщика Формулы-1 рассказала о "сливе" интимного видео в интернет. Николь Шерзингер шокировало их совместное с Льюисом Хэмилтоном интимное видео в сети, она готова "прихлопнуть" виновного.

Анонс чемпионата мира 2019 года:

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Тег Формула-1, Себастьян Феттель, болид

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Championat.ru

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