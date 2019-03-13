Себастьян Феттель назвал свой болид "Линой"
Пилот "Феррари" в каждом сезоне называет свои машины женскими именами
Четырехкратный чемпион мира гонщик "Феррари" Себастьян Феттель по традиции придумал неофициальное название своему гоночному автомобилю, на котором будет выступать в новом сезоне Формулы-1. Болид SF-90 под управлением Феттеля будет называться Лина. Себастьян объявил об этом во время официальной церемонии открытия нового сезона "Королевских гонок" в Мельбурне.
Феттель с 2008 года называет свои болиды женскими именами. Прежние машины немецкого пилота носили имена "Джули" (2008 год), "Кейт" (2009), "Сладкая Лиза"/"Буйная Мэнди" (2010), "Соблазнительная Кайли" (2011), "Эбби" (2012), "Голодная Хайди" (2013), "Сьюзи" (2014), "Ева" (2015), "Маргарита" (2016), "Джина" (2017) и "Глория" (2018).
Напомним, в сезоне Формулы-1 2019 года будут начисляться очки за лучший круг гонки. Теперь пилот с быстрейшим кругом в гонке будет получать дополнительное одно очко. Однако только в том случае, если финиширует в топ-10 гонки.
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Анонс чемпионата мира 2019 года:
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