Состоялась квалификация первого в 2018 году этапа Формулы-1
Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, далее расположились пилоты "Феррари" Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель
Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии – первого этапа сезона Формулы-1 2018 года.
Хэмилтон на лучшем круге показал время 1 минута 21,164 секунды, вторым и третьим стали гонщики "Феррари" финн Кими Райкконен (1.21,828) и немец Себастьян Феттель (1.21,838).
Также в десятку лучших вошли:
4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 1.21,879)
5. Дэниел Риккьярдо ("Ред Булл", 1.22,152)
6. Кевин Магнуссен ("Хаас", 1.23,187)
7. Ромен Грожан ("Хаас" , 1.23,339)
8. Нико Хюлькенберг ("Рено", 1.23,532)
9 Карлос Сайнс ("Рено", 1.23,577)
10. Вальттери Боттас ("Мерседес").
Боттас разбил болид в третьем сегменте квалификации. Риккьярдо ранее был оштрафован на три позиции на стартовой решетке гонки за нарушение скоростного режима в сессии свободных заездов.
Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье.
Напомним, что ранее Льюис Хэмилтон выиграл и первую в сезоне свободную практику перед стартом Гран-при.
Ранее мы сообщали, что пилот команды Формулы-1 "Феррари" Себастьян Феттель назвал свой болид "Глорией".
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