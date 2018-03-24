Состоялась квалификация первого в 2018 году этапа Формулы-1

Лучшее время показал Льюис Хэмилтон, далее расположились пилоты "Феррари" Кими Райкконен и немец Себастьян Феттель

Британский гонщик команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Австралии – первого этапа сезона Формулы-1 2018 года.

Хэмилтон на лучшем круге показал время 1 минута 21,164 секунды, вторым и третьим стали гонщики "Феррари" финн Кими Райкконен (1.21,828) и немец Себастьян Феттель (1.21,838).

Также в десятку лучших вошли:

4. Макс Ферстаппен ("Ред Булл", 1.21,879)

5. Дэниел Риккьярдо ("Ред Булл", 1.22,152)

6. Кевин Магнуссен ("Хаас", 1.23,187)

7. Ромен Грожан ("Хаас" , 1.23,339)

8. Нико Хюлькенберг ("Рено", 1.23,532)

9 Карлос Сайнс ("Рено", 1.23,577)

10. Вальттери Боттас ("Мерседес").

Боттас разбил болид в третьем сегменте квалификации. Риккьярдо ранее был оштрафован на три позиции на стартовой решетке гонки за нарушение скоростного режима в сессии свободных заездов.

Гонка Гран-при Австралии пройдет в воскресенье.

Напомним, что ранее Льюис Хэмилтон выиграл и первую в сезоне свободную практику перед стартом Гран-при.

Ранее мы сообщали, что пилот команды Формулы-1 "Феррари" Себастьян Феттель назвал свой болид "Глорией".