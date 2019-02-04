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В Формуле-1 могла появиться команда "Лола", но название не пропустили

Вчера, 21:31

Руководству "Форс Индии" пришлось остановиться на варианте "Рейсинг Пойнт", "Заубера" стала "Альфа Ромео"

Фото: AFP
В Формуле-1 могла появиться команда "Лола", но название не пропустили //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/893/085/5c5893085d35f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/893/085/5c5893085d35f.jpg Формула 1 Руководству "Форс Индии" пришлось остановиться на варианте "Рейсинг Пойнт", "Заубера" стала "Альфа Ромео"

Команда Формулы-1 из Сильверстоуна, известная как "Форс Индия", проведет сезон-2019 под названием "Рейсинг Пойнт", сообщает RaceFans. Ранее в "Рейсинг Пойнт" планировали выбрать другое название и пытались получить права на один из исторических брендов, однако эти попытки не увенчались успехом. Среди возможных названий фигурировала "Лола", но и этот вариант не сработал.

В итоге на последнем заседании комиссии Формулы-1, состоявшемся 31 января, было официально утверждено переименование "Форс Индия" в "Рейсинг Пойнт". На том же заседании утвердили переименование "Заубера" в "Альфа Ромео".

В пресс-службе "Рейсинг Пойнт" отказались комментировать информацию о сохранении данного названия. Презентация команды перед сезоном-2019 запланирована на 13 февраля.

Ранее мы писали, что впервые в истории чемпионат Формулы-1 начнется с церемонии открытия. Церемония пройдет в Мельбурне, на площади Федерации. Ожидается, что ее посетят легендарные гонщики прошлых лет, а также, все 20 пилотов и 10 руководителей команд

Также сообщалось, что пять знаменитых автодромов могут отказаться от Формулы-1. Они возмущены политикой руководящей организации.

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Тег Формула-1, Форс Индия

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Источник:

ua-football

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