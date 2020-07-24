Страдающую от коронавируса Америку убрали из календаря автогонок и заменили дебютантом

Из-за плачевной ситуацией с распространением коронавируса в ряде стран Северной и Южной Америки руководство Формулы-1 отказалось в 2020 году от проведения этапов в США, Мексике и Бразилии, которые в ходят в первую семерку стран по количеству зараженных и в топ-4 – по смертности. Об этом сообщает BBC. Ранее мы сообщали про чудеса на разбитой машине и повторении рекорда Шумахера.

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Вместо гонок в Америке календарь Формулы-1 в сезоне-2020 дополнят европейские этапы на Нюрбургринге, Портимане и Имоле. Немецкое Гран-при на Нюрбургринге пройдет с 9 по 11 октября, португальский Портиман примет участников с 23 по 25 октября, а Имола — с 31 октября по 1 ноября – информирует RTL.

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Напомним, что последний старт Формулы-1 на Нюрбургринге состоялся в 2013 году. Ее выиграл четырехкратный чемпион Себастьян Феттель, который выступал тогда за "Ред Булл". В Имолу Королевские гонки последний раз приезжала в 2006 году, а в Портимане этапов чемпионата не было никогда.

Реклама Формула-1 / Фото: Reuters В тренде Президент УЕФА рассказал, как долго еврокубки будут проходить без зрителей и сравнил пандемию с войной

Также сообщается, что в Ф-1 окончательно отказались от планов провести в 2020 году Гран-при Канады, который изначально должен был пройти в июне. Полный календарь сезона в настоящее время не сформирован, однако организаторы рассчитывают провести не менее 16 этапов в сезоне-2020. Ожидается, что в конце года пройдут гонки на Ближнем Востоке: две в Бахрейне и одна – в Абу-Даби.

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