Чудеса на разбитой машине и повторение рекорда Шумахера: итоги дождливого Гран-при Венгрии

После двух уик-эндов в австрийском Шпильберге Формула-1 переехала в Венгрию. Однако смена трассы не повлияла на преимущество пилотов "Мерседеса" – на Хунгароринге оно только возросло. На руку немецкой команде сыграла даже погода – обычно жаркий венгерский выходной выдался прохладным и дождливым. И еще до старта гонки пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен вылетел с мокрой трассы и разбил машину.

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Поул-позицию на Гран-при Венгрии завоевал Льюис Хэмилтон за рулем "Мерседеса". Это была 90-я победа британца в квалификациях. Со второго места стартовал напарник Хэмилтона Валттери Боттас, а третье место было за гонщиком "Рейсинг Пойнт" Лэнсом Строллом. В итоге Льюис удержал свое лидерство, вторым приехал Макс Ферстаппен, невзирая на аварию перед стартом, третьим закончил Боттас. На финише финн на свежих шинах догнал Ферстаппена, но не успел провести хотя бы одну атаку.

Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон / Фото: Reuters

За Гран-при Хэмилтон набрал максимум возможных очков – 25 за победу и одно за лучший круг – и возглавил личный зачет. Для действующего чемпиона это восьмой успех в Венгрии, и он повторил рекорд легендарного Михаэля Шумахера по победам на одном этапе: немец восемь раз побеждал на Гран-при Франции. Пилоты "Феррари" Феттель и Леклер по ходу гонки потеряли шесть позиций на двоих. Главной причиной они называют изменения в поведении машины.

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"Конечно, начало получилось совсем не таким, как хотелось: я врезался в барьер по дороге на стартовое поле, но механики проделали невероятную работу и отремонтировали машину. Не знаю, как им это удалось, и я им отплатил, финишировав вторым. Поскольку я думал, что вообще не могу стартовать, сегодняшнее второе место – это как победа!" – цитирует Ферстаппена f1news.ru.

Формула-1. Гран-при Венгрии. Гонка

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 70 кругов

2. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") +8,702

3. Валттери Боттас ("Мерседес") +9,452

4. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") +57,579

5. Александер Албон ("Ред Булл") +1.18,316

6. Себастьян Феттель ("Феррари") +1 круг

7. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") +1 круг

8. Даниэль Риккардо ("Рено") +1 круг

9. Кевин Магнуссен ("Хаас") +1 круг

10. Карлос Сайнс-младший ("Макларен") +1 круг

11. Шарль Леклер ("Феррари") +1 круг

12. Даниил Квят ("Альфа Таури") +1 круг

13. Ландо Норрис ("Макларен") +1 круг

14. Эстебан Окон ("Рено") +1 круг

15. Ромен Грожан ("Хаас") +1 круг

16. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") +1 круг

17. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") +1 круг

18. Джордж Расселл ("Уильямс") +1 круг

19. Николас Латифи ("Уильямс") +5 кругов

20. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — сход

Общий зачет

1. Льюис Хэмилтон ("Мерседес") — 63 очка

2. Валттери Боттас ("Мерседес") — 58 очков

3. Макс Ферстаппен ("Ред Булл") — 33 очка

4. Ландо Норрис ("Макларен") — 26 очков

5. Александер Албон ("Ред Булл") — 22 очка

6. Серхио Перес ("Рейсинг Пойнт") — 22 очка

7. Шарль Леклер ("Феррари") — 18 очков

8. Лэнс Стролл ("Рейсинг Пойнт") — 18 очков

9. Карлос Сайнс ("Макларен") — 14 очков

10. Себастьян Феттель ("Феррари") — 9 очков

11. Даниэль Риккардо ("Рено") — 8 очков

12. Пьер Гасли ("Альфа Таури") — 6 очков

13. Эстебан Окон ("Рено") — 4 очка

14. Кевин Магнуссен ("Хаас") — 2 очка

15. Антонио Джовинацци ("Альфа Ромео") — 2 очка

16. Даниил Квят ("Альфа Таури") — 1 очко

17. Кими Райкконен ("Альфа Ромео") — 0 очков

18. Николас Латифи ("Уильямс") — 0 очков

19. Ромен Грожан ("Хаас") — 0 очков

20. Джордж Расселл ("Уильямс") — 0 очков.

Кубок конструкторов

1. "Мерседес" — 121 очко

2. "Ред Булл" — 55 очков

3. "Макларен" — 40 очков

5. "Рейсинг Пойнт" — 40 очков

5. "Феррари" — 27 очков

6. "Рено" — 12 очков

7. "Альфа Таури" — 7 очков

8. "Хаас" — 2 очка

9. "Альфа Ромео" — 2 очка

10. "Уильямс" — 0 очков.

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