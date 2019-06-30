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Стюарды оставили Ферстаппену победу на Гран-при Австрии

30 июня, 21:51

Голландский пилот обогнал своего соперника после спорного эпизода

Макс Ферстаппен
Макс Ферстаппен. Фото: AFP

Пилот команды Формулы-1 "Ред Булл" Макс Ферстаппен не получил наказания за столкновение с Шарлем Леклером из "Феррари" и сохранил победу в Гран-при Австрии. Ферстаппен атаковал пилота "Феррари" на последних кругах гонки и смог пройти его, выдавив монегаска за пределы трассы. Стюарды посчитали, что маневр голландца был проведен без нарушения правил, несмотря на то, что между болидами произошел контакт.

"Феррари" не будет подавать апелляцию на решение стюардов, сообщает журналист Crash.net Люк Смит.

"Во время второй атаки я чуть глубже вошел в поворот. Конечно, между нами произошел небольшой контакт, но я все же думаю, что это гонки. Да, жесткие гонки, но лучше так, чем просто следовать друг за другом и получить скучный заезд, не правда ли?" – прокомментировал инцидент Ферстаппен.

А вот Леклер заявил, что не имел бы никаких претензий к сопернику, если бы все было по правилам. Француз считает, что Ферстаппен все равно был вышел вперед, но так обгонять нельзя.

"При второй попытке обгона я просто не ждал контакта между болидами. Как сказал сам Макс, он тормозил чуть глубже. Не знаю, терял он контроль над машиной или нет. Но затем произошел контакт.

В первой попытке обгона у моей машины было отличное сцепление с трассой и за счет этого я смог сохранить позицию. Во второй попытке я не смог этого сделать, потому что оказался за пределами трассы", – объяснил ситуацию Леклер.

Ранее мы писали, что Льюис Хэмилтон оштрафован на три позиции перед Гран-при Австрии. Гонщик признан виновным в блокировании Кими Райкконена в квалификации.

Посмотрите на каких болидах в этом сезоне гоняются пилоты Формулы-1:

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Тег Формула-1, Гран-при Австрии, Макс Ферстаппен

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