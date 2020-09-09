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Сын Шумахера дебютирует в Формуле-1 уже на этих выходных

9 сентября, 18:45

Александр Трикиша Александр Трикиша

Немецкий пилот примет участие в свободных заездах в Италии

Сын легендарного гонщика Михаэля Шумахера Мик готовится к дебюту в Формуле-1. Как сообщает издание n-tv.de, на ближайших выходных немецкий пилот примет участие в первой свободной практике Гран-при Тосканы и будет представлять команду "Альфа Ромео".

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Это будет первый официальный заезд пилота молодежной команды "Феррари" в "Королевских гонках". Ранее он принимал участие в Гран-при Формулы-1, но лишь в показательных заездах, как это было в июле прошлого года, когда Мик сел за руль легендарного болида своего отца. Именно на этом болиде отец Мика, семикратный чемпион мира Михаэль Шумахер, выиграл свой последний, седьмой, чемпионский титул в 2004 году.

На данный момент Мик Шумахер выступает в Формуле-2 и сейчас занимает второе место в общем зачете чемпионата, уступая лидеру Каллуму Айлотте всего шесть очков.

Ранее мы сообщали, что украинский гонщик впервые в истории поднялся на подиум Формулы-4. Для заявки на соревнования Ивану Пеклину нужно было собрать 200 тысяч евро.

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Формула-1 гран-при Италии Мик Шумахер

Источник: Сегодня|Спорт

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