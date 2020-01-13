Восьмой этап "Дакара" отменен из-за смерти мотоциклиста

На старт гонки не выйдут мотоциклы и квадроциклы

Паулу Гонсалвеш погиб во время "Дакар"-2020

Восьмой этап ралли-рейда "Дакар"-2020 в Саудовской Аравии частично отменен из-за смерти мотогонщика Паулу Гонсалвеша. 40-летний португалец погиб в результате падения с мотоцикла. Гонщика доставили на вертолете в больницу, но спасти его не сумели. Гонсалвеш был опытным участником ралли-рейда – для Паулу это был уже 13-й "Дакар".

"Паулу уважали как ветераны, так и менее опытные участники, которые восхищались им", – говорится в сообщении на официальном сайте "Дакара". – После совместной встречи с гонщиками организаторы приняли решение отменить восьмой этап в классе квадроциклов и мотоциклов, чтобы таким образом почтить память нашего друга. Вся семья "Дакара" соберется, чтобы почтить память Паулу на брифинге этим вечером".

После шести этапов нынешнего "Дакара" португалец занимал 46-е место в общем зачете мотоциклистов. Впервые он выступил на многодневном авто-марафоне в 2006 году. При этом четырежды пиренеец заканчивал "Дакар" в топ-10.

Ранее мы писали, что гонщики "Дакара" доставали из пустынных ущелий перевернутые авто конкурентов. Внедорожники и квадроциклы эвакуировали из песков Саудовской Аравии.

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