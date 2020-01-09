Уроки человечности: как гонщики "Дакара" доставали из пустынных ущелий перевернутые авто конкурентов

"Дакар"-2020 / Фото: Reuters

Каждый день на самом экстремальном ралли-рейде в мире – "Дакаре" – происходят истории, которые хватают тебя за живое. Тут и калечащие человеческие судьбы аварии, и чудесные истории спасения. На днях мы писали, что на третьем этапе "Дакара"-2020 разбился мотоциклист, которого с трассы увозили на вертолете. А вот пятый спецучасток запомниться героическим спасением автомобилей и квадроциклов из коварных ущелий Саудовской Аравии.

Видя тяжелое положение коллег, другие гонщики сходили с трассы и пытались их перевернуть обратно на четыре колеса и отбуксировать обратно на дорогу.

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Ранее мы писали, что испанский автогонщик Карлос Сайнс-старший выиграл пятый спецучасток ралли-рейда "Дакар"-2020. Он почти на три минуты опередил ближайшего преследователя, прошлогоднего победителя гонки Нассера Аль-Аттию из Катара. Замкнул тройку француз Стефан Петерансель, который победил на четвертом этапе, а сегодня уступил "Матадору" Сайнсу чуть более шести минут.

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Сайнс стал первым пилотом, который выиграл два спецучастка на "Дакаре" 2020 года. В общем зачете внедорожников гонщики расположились в том же порядке, только разрывы между ними увеличились: Сайнс почти на 6 минут опережает Аль-Аттию, а тот в свою очередь почти на 12 минут оторвался от рекордсмена ралли-рейда "Дакар" Петеранселя.

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