"Выжигает пилотов дотла": как Шумахеру удалось выжить в "Феррари" и почему из Италии бежит Феттель

Президент Ассоциации гонщиков и победитель "24 часов Ле-Мана" Александр Вурц прокомментировал уход четырехкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля из "Феррари". Ранее мы сообщали, что самый улыбчивый гонщик Формулы-1 меняет конюшню.

"Себастьян — мой друг, но я не ожидал, что это произойдет. Он держит причины в тайне. Если вы посмотрите на историю "Феррари", то первые годы в команде выглядят привлекательно для любого. Все эти радиопереговоры, проявление эмоций. Но в какой-то момент, как это было и с Фернандо Алонсо, кажется, что система "Феррари" выжигает пилотов дотла. Прежняя любовь моментально исчезает. Именно это и произошло с Феттелем, хотя сам он напрямую об этом мне не говорил", – считает Вурц.

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"Для итальянцев "Феррари" – не просто страсть. На пилотов оказывается давление в национальном масштабе. Они любят вас, если вы помогаете им побеждать. Но если успехов нет, это вызовет обратную реакцию. В этой команде всегда есть трения. Посмотрите, сколько руководителей они сменили за последние годы. Это связано с их менталитетом. Эпоха Михаэля Шумахера, Росса Брауна, Жана Тодта – исключение. Когда эта группа пришла туда, то была неимоверно сильна, чтобы препятствовать итальянскому давлению", — приводит слова Вурца Sky Sports.

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