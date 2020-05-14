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Повелитель скорости побил рекорд Бекхэма в рейтинге самых богатых спортсменов Британии

14 мая, 21:37

Елена Павлова

В тройку попал валлийский футболист "Реала" Гарет Бейл

Шестикратный чемпион Формулы-1, английский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон стал самым богатым спортсменом Великобритании по версии издания Sunday Times. Ранее мы сообщали, что Хэмилтон отреагировал на запрет есть кошек и собак.

Состояние чемпиона мира по автогонкам составляет 275 миллионов долларов. За последний год 35-летний Хэмилтон заработал 45 миллионов. Льюис стал самым богатым спортсменом за все 32 года существования рейтинга издания. Предыдущий рекорд принадлежал легендарному футболисту Дэвиду Бекхэму. В 2013 году его состояние составляло 243 миллиона долларов.

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Помимо Хэмилтона, в список самых богатых спортсменов страны попал гольфист Рори Макилрой. Его состояние оценивается в 207 миллионов. Третье место досталось валлийскому футболисту "Реала" Гарету Бейлу, состояние которого оценивается в 139 миллионов "баксов".

Ранее мы сообщали, что сезон 2020 года в Формуле-1 должен стартовать в середине марта, однако Гран-при Австралии отменили из-за коронавируса – у одного из участников выявили инфекцию.

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Мерседес пилот богатство Дэвид Бекхэм Льюис Хэмилтон Гарет Бейл Рори Макилрой автогонщик

Источник: Sunday Times

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