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Заново учится ходить: 20-летний гонщик, который чудом выжил в страшной аварии, встал с инвалидного кресла

24 апреля, 13:29

Елена Павлова

Хуан Мануэль Корреа с трудом передвигается без костылей

Пилот Формулы-2 Хуан Мануэль Корреа, который восстанавливается после аварии на трассе в Бельгии в 2019 году, показал, как заново учится ходить. Американец опубликовал видео, на котором он делает несколько шагов без использования костылей. Напомним, что та страшная авария унесла жизнь французского гонщика Антуана Юбера, а Корреа сломал обе ноги.

На протяжении нескольких дней после аварии жизнь Хуана Мануэля находилась в опасности. У гонщика были проблемы с легкими и позвоночником.

"На следующий день после аварии все уехали в Монцу, а я остался в больнице. Рядом со мной не оказалось никого из ФИА, кто мог бы наблюдать за моим состоянием. Через четыре дня я чуть не умер, потому что врачи попросту не знали, что делать. Они никогда не сталкивались с пациентом, перенёсшим такую огромную перегрузку", — возмущался впоследствии гонщик.

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Однако сейчас беспокойство вызывает состояние правой ноги 20-летнего Корреа. Ему по-прежнему приходится использовать поддерживающее устройство, способствующее срастанию костей. А еще недавно американцу приходилось передвигаться на инвалидной коляске. И до сих пор врачи не мог сказать, сумеет ли талантливый пилот полностью восстановиться.

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травма ходьба Формула-2 Хуан Мануэль Корреа

Источник: Чемпионат

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