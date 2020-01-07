Звездный пилот Формулы 1 подписал новый контракт

Макс Ферстаппен / Фото: AFP

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Молодой нидерландский гонщик Макс Ферстаппен определился со своим ближайшим будущим. 22-летний спортсмен решил не искать ничего нового и остался в своей команде Ред Булл. Об этом сообщила пресс-служба "конюшни". К слову, узнайте, как поздравляли с Днем рождения семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера.

В 2019 году болельщики назвали Ферстаппена лучшим гонщиком Формулы 1. Сам он так прокомментировал новый контракт:

"Я очень счастлив тому, что мое сотрудничество с командой продолжится. Red Bull поверил в меня и дал возможность начать свой путь в Формуле 1, я всегда буду благодарен за это. С годами мои отношения с командой становятся все более тесными. Я получаю удовольствие, работая с этими людьми. Прогресс, достигнутый за последние 12 месяцев, дает мне еще больше мотивации и веры в то, что мы можем побеждать вместе. Я хочу выигрывать вместе с Red Bull, и, конечно, нашей целью является борьба за титул".

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В прошлом сезоне Макс занял третье место в общем зачете. А всего он выиграл восемь Гран-при за четыре сезона.

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