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Звездный пилот Формулы 1 подписал новый контракт

7 января, 19:00

Лучший по мнению болельщиков гонщик Ф-1 Макс Ферстаппен остается в "Ред булл"

Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен / Фото: AFP

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Молодой нидерландский гонщик Макс Ферстаппен определился со своим ближайшим будущим. 22-летний спортсмен решил не искать ничего нового и остался в своей команде Ред Булл. Об этом сообщила пресс-служба "конюшни". К слову, узнайте, как поздравляли с Днем рождения семикратного чемпиона Формулы 1 Михаэля Шумахера.

В 2019 году болельщики назвали Ферстаппена лучшим гонщиком Формулы 1. Сам он так прокомментировал новый контракт:

"Я очень счастлив тому, что мое сотрудничество с командой продолжится. Red Bull поверил в меня и дал возможность начать свой путь в Формуле 1, я всегда буду благодарен за это. С годами мои отношения с командой становятся все более тесными. Я получаю удовольствие, работая с этими людьми. Прогресс, достигнутый за последние 12 месяцев, дает мне еще больше мотивации и веры в то, что мы можем побеждать вместе. Я хочу выигрывать вместе с Red Bull, и, конечно, нашей целью является борьба за титул".

Читайте календарь самых значимых спортивных событий 2020 года.

В прошлом сезоне Макс занял третье место в общем зачете. А всего он выиграл восемь Гран-при за четыре сезона.

Смотрите, как представляли команды перед началом сезона 2019 года

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контракт Формула-1 Ред Булл автоспорт Макс Ферстаппен

Источник: xsport.ua

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