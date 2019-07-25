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Американский хоккеист продает дом с кинотеатром для одного зрителя

25 июля, 15:28

В особняке спортсмена есть комната для вина, помещение для игры в настольный теннис и личный кинотеатр на одно посадочное место

В доме Фила Кассела в Питтсбурге есть кинотеатр для одного зрителя
В доме Фила Кассела в Питтсбурге есть кинотеатр для одного зрителя.

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Аризона Койотс" Фил Кессел продает дом. Здание расположено в пригороде Питтсбурга, родного города "Питтсбург Пингвинз", за который ранее выступал хоккеист. Его недавно обменяли на нападающего Алекса Гальченюка и защитника Пьер-Оливера Жозефа. По информации американских СМИ, дом оценивают в два миллиона долларов. Его площадь составляет 740 квадратных метров. Здание оснащено пятью спальнями, семью ванными комнатами, гаражом, вмещающим четыре автомобиля, комнатами для настольного тенниса и бильярда, а также тренажерным залом и специальной комнатой для вина.

Наибольшее внимание фанатов привлек домашний кинотеатр. На фотографиях, появившихся на риелторских сайтах, можно заметить, что под него отведено большое свободное пространство с одним креслом.

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Фотографии дома Фила Кассела:

Ранее мы сообщали, что украинец напоил деда шнапсом из Кубка Стэнли. Это произошло в рамках путешествия трофея по малым родинам игроков "Сент-Луис Блюз". В данном случае Кубок отправился в Сент-Альберт, где родился защитник "Блюз" с украинскими корнями Колтон Парайко. Дедушка Колтона, когда подняли второй тост, выпил прямиком из трофея.

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Тег дом, хоккеист, Питтсбург Пингвинз, питтсбург

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Сегодня|Спорт

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