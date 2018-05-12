Беларусь впервые с 2005 года вылетела из элитного дивизиона хоккейного ЧМ

Сборная Беларуси "всухую" проиграла команде Австрии в шестом туре группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании и лишилась шансов на сохранение места в элитном дивизионе.

Встреча группы A прошла в субботу в Копенгагене и завершилась со счетом 4:0 (1:0, 3:0, 0:0) в пользу австрийцев. Шайбами отметились Лайне Вивейрос (на 5-й минуте), Константин Комарек (31), Михаэль Раффль (35) и Доминик Цвергер (40).

"Конечно, для нас главный матч на турнире будет против команды Австрии. В любом случае нам победа нужна, потому что иначе нас просто в страну не пустят. Да, жестко Александр Лукашенко реагирует на поражения, критикует хоккей постоянно, мы его слушаем постоянно. Идет давление, но нам надо просто играть в хоккей, выигрывать и оставаться в элите", – говорил перед матчем вратарь сборной Беларуси Виталий Трус.

Сборная Беларуси, потерпевшая шестое поражение подряд, вылетела в первый дивизион чемпионата мира впервые с 2005 года. В последнем матче группового этапа 15 мая белорусы сыграют со словаками, австрийцы днем ранее встретятся с чехами.

Ранее мы писали, что тренер сборной Беларуси уволился после трех поражений на чемпионате мира. Дэйв Льюис покинул свой пост после поражений от Франции (2:6), Швеции (0:5) и России (0:6)