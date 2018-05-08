"Нас не пустят в страну": тренер сборной Беларуси уволился после трех поражений на ЧМ

Тренер сборной Беларуси по хоккею Дэйв Льюис покидает свой пост после трех поражений национальной команды в стартовых матчах чемпионата мира в Дании, сообщила пресс-служба Федерации хоккея Беларуси.

Белорусы в понедельник проиграли сборной России в матче группового этапа чемпионата мира со счетом 0:6. Ранее на турнире белорусские хоккеисты потерпели поражения от французов (2:6) и шведов (0:5).

"После неудачного старта на чемпионате мира, а также с учетом ситуации, в которой оказалась сборная Беларуси по хоккею с шайбой, Федерация хоккея Беларуси и главный тренер сборной Дэйв Льюис приняли совместное решение о том, что возглавить сборную Беларуси должен другой специалист", – говорится в сообщении на сайте федерации.

В нем отмечается, что "Льюис считает, что изменения в тренерском штабе могут придать команде необходимый импульс для улучшения игры, поэтому покидает расположение сборной".

"ФХБ благодарит Дэйва Льюиса за совместную работу. До конца чемпионата мира исполнение обязанностей главного тренера сборной Беларуси по хоккею с шайбой возложены на Сергея Пушкова", – добавляет пресс-служба.

Отметим, что ранее голкипер сборной Беларуси Виталий Трус заявил, что главный матч на ЧМ-2018 команда сыграет против Австрии.

"Конечно, для нас главный матч на турнире будет против команды Австрии. Еще будем смотреть, как они сыграют с французами, но в любом случае нам победа нужна, потому что иначе нас просто в страну не пустят. Да, жестко Александр Лукашенко реагирует на поражения, критикует хоккей постоянно, мы его слушаем постоянно. Идет давление, но нам надо просто играть в хоккей, выигрывать и оставаться в элите", – сказал Трус.