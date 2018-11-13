"Белый Барс" обыграл "Ледяных Волков" в сверхрезультативном матче

В Киеве матчем "Ледяных Волков" против "Белого Барса" завершился 16-й тур чемпионата Украины по хоккею – чемпионата Украинской хоккейной лиги. Напомним, что сегодня стал известен новый главный тренер сборной Украины по хоккею, а также наставник юношеской команды страны.

Уже к середине первого периода "барсы" горели 0:2, и киевляне, казалось бы, завладели достаточно комфортным игровым преимуществом. Однако, на старте второго периода Евгений Тимченко сделал дубль, сравняв шансы команд на победу.

К экватору поединка команды обменялись заброшенными шайбами – на точные броски Михаила Бурнатова и Никиты Шабанова, который реализовал штрафной бросок, "барсы" ответили голами Даниила Печерских и Владислава Куцевича.

Под завесу периода киевляне "посыпались" и пропустили еще две шайбы – сначала Евгений Тимченко оформил хет-трик, а потом дубль сделал Владислав Куцевич.

Третья двадцатиминутка прошла по сценарию первых двух – команды поочередно владели преимуществом и еще по разу смогли поразить ворота противника. Сначала Николай Дворник прошил Кирилла Кучера, а потом точным броском ответил Сергей Логач, установив окончательный счет.

Таким образом, "Белый Барс" благодаря сегодняшней победе обогнал МХК "Динамо" в турнирной таблице и закрепился на четвертой строчке, а "Ледяные Волки" так и остались на последнем месте.

Отметим, что уже завтра, 14 ноября, в 18:45 в Белой Церкви "Белый Барс" и "Ледяные Волки" встретятся вновь, но уже в рамках перенесенного 22 тура УХЛ.

Напомним, что в еще одном матче 16-го тура УХЛ "Донбасс" обыграл "Динамо", а вратарь Дьяченко оформил второй в сезоне "шатаут".

"Ледяные Волки" – "Белый Барс" – 5:7 (2:0, 2:6, 1:1)

Шайбы: 0:1 Шапиро (Фроленко, Черемнов – больш.), 00:37. 0:2 Шабанов (Чикида, Шапиро), 13:03. 1:2 Тимченко (Бородай), 20:36. 2:2 Тимченко (Таран, Куцевич), 24:10. 2:3 Бурнатов (Н. Дворник), 25:00. 3:3 Бородай (Печерских, Тимченко – больш.), 27:41. 4:3 Куцевич (Лесников), 28:12. 4:4 Шабанов – буллит, 28:55. 4:5 Тимченко (Таран, Буняк – больш.), 32:44. 4:6 Куцевич (Лесников), 33:04. 5:6 Н. Дворник (Шабанов), 49:31. 5:7 Логач (Ядловский, Куцевич – больш.), 56:51.

"Ледяные Волки": Власенко; Чикида – Федосов, Фроленко – Забулонов, Порупа – Привалихин; Шабанов – Шапиро – Черемнов, Бурнатов – Н. Дворник – Боронило, Крюченкин.

"Белый Барс": Кучер; Таран – Гребеник, Ядловский – Логач, Грицюк – Буняк, Васильев – Гриценко; Тимченко – Печерских – Арабов, Бородай – Качан – Куцевич, Панченко – Ружников – Дурдыев, Лесников – Ромахин – Панов.

Ранее мы писали, что мамы киевских хоккеистов снялись в эротической фотосессии. Женщины сфотографировались в хоккейной амуниции.